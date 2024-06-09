Чтиво выходного дня: «Отечество нам Царское Село»

Ну, кто о чем, а я об истории. Тем более, что как-то эта дата прошла незаметно. А ведь зря! Цифра красивая, да и все в этой истории – сама история с ее личностями, известными и гениальными! Итак, 314 лет назад, 24 июня 1710 года, было основано Царское Село. Кто не слышал этого названия? Кто не в курсе, о чем идет речь?

Таких наверное нет! Ибо Царское село – это прекраснейший и один из самых знаменитых пригородов Санкт-Петербурга. Расположен он недалеко от Северной Столицы – в получасе езды прибилизительно. А знаменит он многим. Ну, например тем, что в нем творили и создавали свои гениальные произведения Михаил Ломоносов и Гавриил Державин, Николай Карамзин и Василий Жуковский, Михаил Лермонтов и Федор Тютчев, Николай Гоголь и его тезка Гумилев, Анна Ахматова и Алексей Толстой, Илья Репин и в конце концов, Александр Пушкин!

«Отечество нам Царское Село». Помните эти строки? А знаменитый лицей, который окончил «наше всё» со товарищи? Ну, конечно, Императорский Царскосельский лицей, альма-матер Дельвига и Горчакова, Пущина и Кюхельбекера, Вольховского и, естественно, Пушкина, чей лицейский период ознаменован более чем сотней стихотворений. Ни коим образом не умаляя талантов всех вышеназванных, могу сказать, что именно благодаря Пушкину и прославился Царскосельский Лицей, хотя в 1811 году первыми воспитанниками Царскосельского Лицея, одноклассниками юного Александра Пушкина, стали 30 дворянских детей, многие из которых принадлежали к старинным и известным фамилиям.

Но не только этим знаменито Царское Село. Именно в нем в 1887 году заработала городская электростанция. И это, заметьте, состоялось почти на десятилетие раньше, чем в самом Петербурге! Событие было поистине грандиозное! 120 электрических фонарей осветили улицы города, семь фонарей установили у Екатерининского дворца и десять – у его собрата, Александровского. Да и до сей поры на перекрестке Малой и Церковной улиц можно узреть сохраненный с той самой поры уникальный пятиярусный торшер — проект архитектора Сильвио Данини. Торшер представлен нашему взору в виде канделябра с шестигранными фонарями.

Но все же, Царское Село прежде всего ассоциируется с Лицеем и знаменитыми лицеистами, однокашниками Пушкина и его приятелями-друзьями. Как же сложились их Судьбы? К кому благоволила Фортуна, а кого люто испытывала на прочность? Давайте немного окунемся в мир лицеистов и проследим их жизненные пути!

Ну, начнем с самого известного факта. Через несколько лет после окончания Лицея Пушкин оказывается в ссылке в Михайловском по указанию императора Александра I за увлечение «атеистическими учениями» под надзор местных властей и духовенства. Это было имение его матери, Надежды Осиповны, знакомое ему с детства. Но ссылка – это все же не затворничество, как многие из вас могут подумать. Во-первых, с ним всегда была его верная «подруга дней суровых» – няня Арина Родионовна, а во-вторых, Пушкина все же навещали его друзья: Дельвиг, Пущин и Горчаков. Помните:

…Поэта дом опальный О, Пущин мой, ты первый посетил; Ты усладил изгнанья день печальный, Ты в день его лицея превратил…

Более, того, скажу я вам. Именно здесь произошла встреча поэта с Анной Керн, которой поэт посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» Так что ссылка не была столь скучной и унылой! Оттуда он отправил однокурсникам стихотворение «19 октября». В этом стихотворении Александр Сергеевич вспоминал тех, с кем шесть лет делил все радости и горести учебы и быта, а также невероятно пронзительно сожалел, что многих лицейских товарищей уже нет в этом мире.

Увы, наш круг час от часу редеет; Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет, Судьба глядит, мы вянем; дни бегут; Невидимо склоняясь и хладея, Мы близимся к началу своему… Кому ж из нас под старость день Лицея Торжествовать придется одному?

Последняя строка, как покажет время, отнесется явно не к самому автору… Но и до его страшной смерти троих из первого выпуска Царскосельского лицея уже не было в живых.

Первым ушел Николай Ржевский. Это произошло в 1817 году. Физиически очень слабый, тем не менее, офицер армии в Изюмском гусарском полку — через несколько месяцев после выпуска из Лицея скончался от тифа. Вслед за ним в 1820 году не стало Николая Корсакова. Его унесла чахотка. Знаменит он прежде всего тем, что первым стал выпускать литературный рукописный журнал «Неопытное перо», авторами которого стали он сам, Пушкин и Дельвиг, который от тифа скончался вскоре после Корсакова. Он, Антон Дельвиг, был ближайшим другом Пушкина и тот очень переживал его уход, столь ранний и столь скоротечный… Вот эти трое и были теми, кто из выпуска Пушкина покинули этот мир первыми.

Вильгельма Кюхельбекера, или Кюхлю, как его называли, лицейские товарищи, очень любили. Он отличался добродушием, открытостью и порядочностью. Именно поэтому, вероятнее всего, он и стал объектом насмешек и шуток. Знали друзья, что простит, что не затаит злобы, что поймет все правильно. Очень удивил он товарищей тем, что примкнул к восстанию декабристов. Более того – он стрелял в великого князя Михаила Павловича на Сенатской площади, но пистолет дважды дал осечку. Все же испугавшись, он сбежал в Польшу. Но великодушный великий князь, которого не удалось застрелить Кюхельбекеру, помиловал его. И вместо смертной казни он пребывал в одиночном заключении. Там он заболел, позже ослеп. И пережив Пушкина всего на 9 лет, скончался.

Вторым ближайшим своим другом Александр Сергеевич считал Ивана Пущина. Благоразумный и рассудительный Пущин очень положительно влиял на вспыльчивого Пушкина. Его жизнь сложилась тоже неоднозначно – после окончания учебы, он вступил в тайное общество «Священная артель», основанное гвардейскими офицерами. А позже стал членом Союза спасения. В декабре 1825 года он приехал в Петербург с весьма однозначной миссией – участвовать в восстании. Где, собственно, и был схвачен и признан виновным в умысле цареубийства. Его приговорили к смерти через повешение, которую, после ряда ходатайств, заменили пожизненной каторгой. Именно этому событию посвятил Пушкин свое стихотворение Мой первый друг, мой друг бесценный…», в котором есть и такие строки:

Молю святое провиденье: Да голос мой душе твоей Дарует то же утешенье, Да озарит он заточенье Лучом лицейских ясных дней.

В 1856 году, Пущин получил амнистию, а через год женился на Наталье Апухтиной, вдове декабриста Михаила Фонвизина. Последние годы жизни он провел в имении жены Марьино в Бронницах.

Но все же, кому выпала эта удача – «Торжествовать придется одному» – долголетие? А имя ему – Иван Малиновский. Да, был и такой лицеист, менее известный, чем вышеназванные, но все же был. Он, собственно, был старшим сыном директора того самого Лицея. Веселый, добрый, вмеру задиристый – он также приятельствовал с Пушкиным. Малиновский дослужился до чина полковника и в этом звании вышел в отставку. Много лет избирался предводителем уездного дворянства, а скончался 10 февраля 1873 года от воспаления легких. Именно он и стал тем, кто из первого выпуска Царскосельского Лицея дольше всех прожил на этом свете. Так сложились Звезды…

Сегодня Царскому Селу присвоен статус Государственного музея – заповедника. Посетители могут увидеть обновленную экспозицию «Романовы в Царском Селе», посетить Придворную Воскресенскую церковь Большого Царскосельского дворца, которая была заложена в присутствии императрицы Елизаветы Петровны, постить кабинет Александра I, поскольку на протяжении двух веков Царское Село являлось летней парадной императорской резиденцией. Да, и в конце концов, увидеть Большой Царскосельский Екатерининский дворец — великолепный образец отечественного барокко! Поэтому, повторю вслед за гением:

Куда бы нас ни бросила судьбина И счастие куда б ни повело, Всё те же мы: нам целый мир чужбина; Отечество нам Царское Село!

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