В Монреале поздравляют и чествуют Пушкина

Несколько дней назад мы красиво, ярко и торжественно отметили День Рождения гениальнейшего поэта и прозаика, неповторимого и всеми любимого Александра Сергеевича Пушкина.

И сегодня с подачи и по приглашению Генерального консульства РФ мы собрались, чтобы возложить цветы к памятнику великого поэта, поговорить о нем, о русском языке, о тех ценностях, которые нельзя загубить, забыть, выбросить… И, безусловно, послушать стихи нашего любимого поэта.

13 лет тому назад, именно 6 июня, в Пушкинский день, Президент России В.В. Путин подписал Указ о том, что в этот день будет отмечаться День русского языка в целях сохранения, поддержки и развития русского языка, в том числе, как и средства международного общения.

Мы вспоминали любимые произведения поэта, делились тем, какие задумки, проекты или уже проведенные мероприятия, к которым мы причастны, связаны с именем Пушкина.

А настоятель Петропавловского собора отец Анатолий рассказал о зарождении в стенах прихода библиотеки имени Пушкина, которая на сегодняшний день насчитывает около 20000 томов русскоязычной литературы.

«Солнце русской поэзии» объединил нас в достаточно пасмурный день, который стал как-то светлее и ярче!

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