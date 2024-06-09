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Новости Пуальевр призывает либералов отказаться от льгот для контролируемого участка по употреблению наркотиков
Фото: https://www.ctvnews.ca/

Пуальевр призывает либералов отказаться от льгот для контролируемого участка по употреблению наркотиков

Степан Артемьевский Июн 9, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Пуальевр призывает либералов отказаться от льгот для контролируемого участка по употреблению наркотиков отключены 45 Просмотров

Лидер Консервативной партии Канады обратился к федеральному правительству с просьбой отказать в предоставлении льгот для участка по употреблению наркотиков в районе СентАнри в Монреале после того, как жители близлежащих районов выразили обеспокоенность по поводу безопасности.

 

Дом Benoit Labre открылся в апреле, но быстро подвергся критике со стороны соседей, которые жаловались на употребление наркотиков на открытом воздухе, обнаженку и драки. На этой неделе он временно закрыл свои двери из-за нехватки персонала.

В письме, адресованном федеральному министру здравоохранения Марку Холланду, лидер оппозиции Пьер Пуальевр попросил правительство вмешаться, поскольку квебекцы заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности в своих собственных кварталах, обвинив правительство Джастина Трюдо в усилении чувства незащищенности и бездомности в Квебеке из-за катастрофической и опасной политики либералов.

Мистер Холланд, в соответствии с разделом 56.1 Закона о контролируемых наркотических средствах и субстанциях, у вас есть право принимать или не принимать участие в контролируемом месте потребления. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность квебекцев и их детей, вы должны немедленно отказаться или отменить исключение, предоставленное вашим правительством для контролируемого пункта инъекций в Монреале, что позволит ему работать в непосредственной близости от начальной школы и детского сада, написал Пуальевр в письме от 4 июня.

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