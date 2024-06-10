Ипотека: советы более 50 канадских брокеров

Для большинства канадцев ипотека – это самый крупный заем, который они возьмут в течение своей жизни. В результате исторического цикла повышения ставок Банком Канады стоимость заимствований стала тяжелым испытанием для домохозяйств по всей стране.



В течение следующих 18 месяцев 44 % всех ипотечных кредитов в Канаде должны быть продлены. Чтобы помочь потребителям пережить этот период финансовой неопределенности, CTV News попросили около шестидесяти ипотечных брокеров по всей Канаде ответить на список вопросов. Их ответы обеспечивают профессиональную ориентацию для отдельных лиц и семей, которые ищут ясности и дельных советов.

По состоянию на май 2019 года ключевая ставка Банка Канады составляла 1,74%. Во время пандемии ключевая ставка упала до 0,25 %. Сегодня он находится на высоком уровне 4,75 %.

В национальной анкете, разосланной ипотечным брокерам, CTV News спросили, какой тип ипотеки лучше всего брать прямо сейчас и на какой срок.

Пятьдесят девять процентов брокеров заявили, что краткосрочная ипотека с фиксированной процентной ставкой в настоящее время является лучшим выбором. Только 7% ответили «переменная”, а 34% сказали, что это зависит от текущей ситуации заемщика.

В течение последних 12 многие брокеры по ипотеке советовали своим клиентам брать ипотечный кредит с фиксированной процентной ставкой на два или три года. Они объясняли, что «мы не знаем, насколько процентные ставки упадут, и как быстро это произойдет; поэтому краткосрочная ипотека с фиксированной процентной ставкой может быть решением».

CTV News спросили канадских ипотечных брокеров, может ли физическое лицо доверять банку рекомендации по продлению срока действия своей ипотеки.

Двадцать девять процентов ответили “да”, 51 процент ответили ” нет ” и 20 процентов сказали, что это зависит от обстоятельств.

Один их ипотечных брокеров объяснил, что миссия банков- зарабатывать деньги. При возобновлении ипотеки часто ваш банк предлагает вам более высокий процент, чем вы могли бы получить в другом банке. Вполне возможно, что банк согласится снизить ставку, если вы будете торговаться. Но зачастую банк не соглашается и за вами остается выбор, уйти в другой банк, но заплатить за нотариуса, или согласиться на более высокую ставку в вашем банке.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.