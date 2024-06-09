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Канада запретила изучать новую неврологическую болезнь мозга

Степан Артемьевский Июн 9, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада запретила изучать новую неврологическую болезнь мозга отключены 55 Просмотров

Один из выдающихся ученых Канады, Майкл Култхарт, был лишен возможности проводить исследования по загадочному заболеванию головного мозга, которым страдают более 200 человек в провинции Нью-Брансвик. Он заявил, что ему запретили проводить расследования заболевания.

 

В 2021 году здравоохранение провинции Нью-Брансуик предупредило о более чем 40 жителях, страдающих от неизвестного неврологического синдрома. Симптомы этого заболевания были разнообразными: у некоторых пациентов начиналось слюнотечение, а другие испытывали ощущение мнимого ползания насекомых по их коже. Однако год спустя независимый комитет пришел к выводу, что этой группе пациентов, скорее всего, был назначен неверный диагноз и симптомы связаны с уже известными заболеваниями, такими как рак и деменция.

Однако несмотря на прекращение исследований по этому неврологическому заболеванию, многие общественные и научные организации продолжают анализировать данные истории пациентов. Некоторые специалисты высказывают мнение, что возможно это заболевание имеет необычную этиологию, которая еще не была выявлена.

Ситуация с запретом на исследования вызывает серьезные вопросы о научной свободе и доступе к медицинским данным для исследователей. Возможность проводить исследования по непонятным заболеваниям играет важную роль в поиске причин и методов лечения таких недугов.

Многие надеются, что данная ситуация будет решена и ученым будет предоставлена возможность продолжить расследования и обращаться к специалистам в других областях для поиска ответов. Надеемся, что в ближайшем будущем будет найдено решение, которое поможет пациентам, страдающим от этого загадочного заболевания, и позволит ученым разгадать тайны неврологических заболеваний для улучшения здоровья людей.

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