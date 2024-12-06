LostBerries впервые в Монреале

Не упустите уникальную возможность увидеть невероятную группу LostBerries вживую!

Впервые на Плато, в клубе O Patro Vys 7 декабря! 🌟

Что вас ждёт?

Концерт в стиле storytelling — авторская музыка, анекдоты из жизни группы, смешные и трогательные истории, которые сразу заставляют влюбиться в их творчество. 💘

Не зря их называют «волшебной группой» с сумасшедшим драйвом и невероятными музыкантами.

Небольшой зал на 80 человек гарантирует атмосферу камерного концерта, где каждый почувствует себя частью этого волшебного шоу.

Из отзывов:

✨ «На фестивале @Jetlag это был один из самых крутых сетов!»

✨ «LostBerries — с уникальными звуками и ярким сочетанием рока, психоделии, фолка и регги!»

✨ «Для тех, кто не слышал LostBerries — это Арт Рок в лучших традициях!»

Поторопитесь, места ограничены! 🔥

Позвоните друзьям в Торонто, спросите, стоит ли идти на LostBerries, и бронируйте билеты прямо сейчас! 🎟

7 декабря, клуб O Patro Vys, Плато, адрес: 356 Mont-Royal Ave E, Montreal, Quebec H2T 2G4, Canada