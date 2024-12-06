LostBerries впервые в Монреале

Впервые на Плато, в клубе O Patro Vys 7 декабря! 🌟
Что вас ждёт?
Концерт в стиле storytelling — авторская музыка, анекдоты из жизни группы, смешные и трогательные истории, которые сразу заставляют влюбиться в их творчество. 💘
Не зря их называют «волшебной группой» с сумасшедшим драйвом и невероятными музыкантами.
Небольшой зал на 80 человек гарантирует атмосферу камерного концерта, где каждый почувствует себя частью этого волшебного шоу.
Из отзывов:
✨ «На фестивале @Jetlag это был один из самых крутых сетов!»
✨ «LostBerries — с уникальными звуками и ярким сочетанием рока, психоделии, фолка и регги!»
✨ «Для тех, кто не слышал LostBerries — это Арт Рок в лучших традициях!»
Поторопитесь, места ограничены! 🔥
Позвоните друзьям в Торонто, спросите, стоит ли идти на LostBerries, и бронируйте билеты прямо сейчас! 🎟
7 декабря, клуб O Patro Vys, Плато, адрес: 356 Mont-Royal Ave E, Montreal, Quebec H2T 2G4, Canada