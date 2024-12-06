Важно: что можно класть в синий бак и что нельза с 01 января 2025 года?

« Это настоящая маленькая революция, к которой мы готовимся», – говорит генеральный директор Eco Enterprises Québec (EEQ), организации, представляющей компании, которые выпускают на рынок упаковку, тару и печатную продукцию.

Внимательно прочитайте, что вы сможете положить в свою синий контейнер для мусора, а что не сможете положить с 1 января 2025 года. Вот 3 категории материалов, которые вы должны положить в синий контейнер: 1. Гибкие или жесткие коробки и бутылки, изготовленные из бумаги, картона, стекла, пластика или металла (например, бутылка из-под шампуня) 2. Упаковки из бумаги, картона, стекла, пластика или металла (например, пакет с чипсами, картонная коробка из-под яиц, целлофановая обертка, накрывающая продукты питания и т. д.) 3. Печатная продукция, т.е. бумага и картон с текстами, узорами или изображениями (например, газеты, журналы и т.д.)

Что нельзя выбрасывать в синий контейнер для мусора с 1 января в Квебеке: 1. Металлические баллоны под давлением (аэрозоли) 2. Защитная упаковка из пенополистирола (пенополистирола и маленьких шариков) 3. Биоразлагаемые или разлагаемые пластики 4. Одежда и все виды тканей .

Стеклянные бутылки, стаканы и пр. по-прежнему нужно класть в синий бак до 2027 года, даже если идея их раздельного сбора, уже обсуждалась в EEQ. « Мы не были готовы к январю 2025 года”, – объясняет Мариз Верметт, которая также говорит, что хочет оценить преимущества и недостатки сбора стеклянных бутылок в отдельный бак. Мусорные баки для сбора стекла, количество которых в последние годы увеличилось по всему Квебеку, останутся на месте.

Экологические компании Квебека инвестируют « десятки и десятки миллионов долларов ” в модернизацию сортировочных центров Квебека в течение следующих нескольких лет, давайте ответственно подходить к сортировке мусора !

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