Важно: что можно класть в синий бак и что нельза с 01 января 2025 года?

« Это настоящая маленькая революция, к которой мы готовимся», – говорит генеральный директор Eco Enterprises Québec (EEQ), организации, представляющей компании, которые выпускают на рынок упаковку, тару и печатную продукцию.
Внимательно прочитайте, что вы сможете положить в свою синий контейнер для мусора, а что не сможете положить с 1 января 2025 года.
Вот 3 категории материалов, которые вы должны положить в синий контейнер:
1. Гибкие или жесткие коробки и бутылки, изготовленные из бумаги, картона, стекла, пластика или металла (например, бутылка из-под шампуня)
2. Упаковки из бумаги, картона, стекла, пластика или металла (например, пакет с чипсами, картонная коробка из-под яиц, целлофановая обертка, накрывающая продукты питания и т. д.)
3. Печатная продукция, т.е. бумага и картон с текстами, узорами или изображениями (например, газеты, журналы и т.д.)
Что нельзя выбрасывать в синий контейнер для мусора с 1 января в Квебеке:
1. Металлические баллоны под давлением (аэрозоли)
2. Защитная упаковка из пенополистирола (пенополистирола и маленьких шариков)
3. Биоразлагаемые или разлагаемые пластики
4. Одежда и все виды тканей .
Стеклянные бутылки, стаканы и пр. по-прежнему нужно класть в синий бак до 2027 года, даже если идея их раздельного сбора, уже обсуждалась в EEQ. « Мы не были готовы к январю 2025 года”, – объясняет Мариз Верметт, которая также говорит, что хочет оценить преимущества и недостатки сбора стеклянных бутылок в отдельный бак. Мусорные баки для сбора стекла, количество которых в последние годы увеличилось по всему Квебеку, останутся на месте.
Экологические компании Квебека инвестируют « десятки и десятки миллионов долларов ” в модернизацию сортировочных центров Квебека в течение следующих нескольких лет, давайте ответственно подходить к сортировке мусора !
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!