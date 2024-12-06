Канада классифицировала йеменских хуситов как террористическую организацию

2 декабря пресс-служба правительства Канады сообщила, что движение йеменских повстанцев «Ансар Аллах», известное как хуситы, было включено в реестр террористических групп.

В официальном заявлении говорится, что «правительство Канады внесло группировку „Ансар Аллах“, обычно называемую хуситами, в перечень террористических организаций».

Уточняется, что с ноября 2023 года хуситы стали источником нестабильности на Ближнем Востоке, так как они не раз нападали на гражданские и военные корабли в Красном море и близлежащих акваториях, а также участвовали в атаках на Израиль.

В результате этого решения активы хуситов, находящиеся в Канаде, будут заморожены, и канадским гражданам и компаниям запрещается сотрудничество с членами этой группы.

Стоит напомнить, что 17 января США вновь занесли йеменскую группировку «Ансар Аллах» в список террористических организаций после серии атак на торговые суда в Красном море и Аденском заливе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.