Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канада классифицировала йеменских хуситов как террористическую организацию
Фото: https://trafaret-decor.ru/

Канада классифицировала йеменских хуситов как террористическую организацию

Степан Артемьевский Дек 6, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада классифицировала йеменских хуситов как террористическую организацию отключены 1 Просмотров

2 декабря пресс-служба правительства Канады сообщила, что движение йеменских повстанцев «Ансар Аллах», известное как хуситы, было включено в реестр террористических групп.

 

В официальном заявлении говорится, что «правительство Канады внесло группировку „Ансар Аллах“, обычно называемую хуситами, в перечень террористических организаций».

Уточняется, что с ноября 2023 года хуситы стали источником нестабильности на Ближнем Востоке, так как они не раз нападали на гражданские и военные корабли в Красном море и близлежащих акваториях, а также участвовали в атаках на Израиль.

В результате этого решения активы хуситов, находящиеся в Канаде, будут заморожены, и канадским гражданам и компаниям запрещается сотрудничество с членами этой группы.

Стоит напомнить, что 17 января США вновь занесли йеменскую группировку «Ансар Аллах» в список террористических организаций после серии атак на торговые суда в Красном море и Аденском заливе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*