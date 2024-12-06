В Канаде учительница, совращавшая учеников, оказалась на свободе

В Канаде учительница, которая имела сексуальные отношения с учениками, вновь оказалась на свободе.

Школа имени Антония Великого пока не приняла решение об увольнении Дженнингс, но она находится в неоплачиваемом отпуске и не может выходить на работу.

Судебный процесс по ее делу запланирован на декабрь.

Келли-Энн Дженнингс, 40 лет, жительница Питерборо, Онтарио, была арестована в начале сентября.

Она работала в католической школе имени Антония Великого с 2016 года и столкнулась с 18 обвинениями, включая сексуальные домогательства к ученикам младше 18 лет.

Расследование выявило как минимум троих таких студентов, с которыми Дженнингс поддерживала незаконные отношения.

После ареста женщину выпустили под залог, но 24 октября ее вновь задержали за нарушение условий, когда она оказалась в общественном месте с детьми, что было запрещено.

Тем не менее, 28 ноября Дженнингс вернулась на свободу под залог.

Теперь ей разрешено находиться с детьми только в сопровождении своих собственных детей или под наблюдением доверенного лица, по информации инспектора полиции Кэти Эндрюс.

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