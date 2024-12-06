Ученые Монреаля: добавки омега-3 ведут к защите жировой ткани от воспалений и диабета

Исследования, проведенные учеными из Университета Монреаля, показали, что добавки с омега-3 жирными кислотами эффективно уменьшают воспаление в жировой ткани и разрывают его связь с рисками развития диабета 2 типа.

Эти результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые отметили, что у людей с высоким уровнем липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), также известного как «плохой» холестерин, чаще наблюдается воспаление в жировой ткани.

Это воспаление нарушает обмен углеводов и жиров, повышая вероятность возникновения диабета 2 типа.

Ранее проводимые исследования уже доказали, что омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, могут подавлять воспалительные процессы, связанных с ЛПНП.

Чтобы подтвердить свои предположения, авторы провели клиническое исследование с 40 участниками, из которых 33 в период с 2013 по 2019 год ежедневно принимали добавки, содержащие 2,7 г эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот в соответствии с рекомендациями канадского Минздрава.

Финальные результаты показали, что омега-3 улучшает секрецию инсулина при высоком уровне глюкозы, уменьшает воспаление в жировой ткани и устраняет связь между воспалением и факторами риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Эти данные были также подтверждены лабораторными исследованиями, где проводилось изучение влияния омега-3 на жировую ткань и ЛПНП.

Чем выше уровень ЭПК и ДГК в крови, тем заметнее положительный эффект омега-3 на снижение рисков хронических заболеваний.

Исследователи подчеркивают важность включения омега-3 в рацион для достижения здоровья и профилактики диабета.

Данное исследование указывает на то, что регулярное потребление омега-3 может стать действенным методом профилактики воспалений, связанных с «плохим» холестерином и рисками диабета 2 типа.

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