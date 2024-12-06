Fox News сообщила о шутке Трампа о том, чтобы Канада стала 51-м штатом США

Трамп угрожает ввести 25% пошлину на канадские товары в ответ на наплыв мигрантов и значительный торговый дефицит в пользу Канады.

Обсуждая эти проблемы с премьер-министром Джастином Трюдо, он шутливо предложил Канаде стать 51-м штатом, а Трюдо — губернатором, если такие пошлины окажут разрушительное влияние на канадскую экономику.

Избранный президент США Дональд Трамп высказал эту идею в ходе разговора с Трюдо, как передают источники Fox News.

Трамп указал на необходимость введения пошлин из-за неэффективного контроля на границе и дефицита в более чем $100 млрд. Встреча состоялась 29 ноября в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде.

Как сообщают участники, эта шутка вызвала «нервный смех» среди присутствующих.

Трамп отметил, что работа премьер-министром лучше, но Трюдо мог бы стать губернатором.

Другие присутствующие добавили, что Канада могла бы стать слишком «либеральным» штатом.

Трамп связывал пошлины с проблемами миграции и наркотиков, утверждая, что ситуацию можно быстро решить.

Трюдо, в свою очередь, пообещал усилить контроль на границе с использованием беспилотников и вертолетов.

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