Гуляем по Монреалю: замок Рамзей

Замок Рамзея, или Шато Рамзея, – это историко-краеведческий музей в Монреале. Его расположение на Нотр-Дам-стрит в Старом Монреале делает посещение этого исторического места легкодоступным.

Замок Рамзея, или Шато Рамзея, – это историко-краеведческий музей в Монреале. Его расположение на Нотр-Дам-стрит в Старом Монреале делает посещение этого исторического места легкодоступным. Его невозможно не узнать или не заметить – он расположен всего в пяти минутах ходьбы от станции метро Шамп-де-Марс, прямо напротив городской ратуши.

Шато Рамзея является безусловным сокровищем архитектуры восемнадцатого века. Этот особняк был первым зданием в провинции Квебек, которое получило статус исторического памятника. В 1704 году, когда Клод де Рамзей стал одиннадцатым губернатором Монреаля, он желал, чтобы его резиденция соответствовала его новому и очень почетному положению в обществе. Построенный два года спустя, его замок стал одним из самых великолепных в городе. Здание было спроектировано каменщиком Пьером Кутюрье и имело стены толщиной около одного метра, три этажа и крышу с мансардными окнами. Рамзей гордился тем, что его резиденция была самым красивым домом в Новой Франции, как он любил ее частенько называть. Однако страдая от финансовых проблем, губернатор обанкротился в своих попытках сохранить этот шедевр, ибо постоянно пытался его улучшить, усовершенствовать, сделать просто невероятным по тем временам.

В 1745 году наследники Рамзея продали замок французской вест-индской компании “Compagnie des Indes Occidentales”. Эта компания значительно расширила свою деятельность в наших краях и использовала замок в качестве своего штаб-квартиры и склада до 1763 года. После того, как Британская империя получила контроль над Новой Францией, уже британские губернаторы проживали в замке Рамзея. А во время американской оккупации в 1775 году он служил штаб-квартирой американской армии Монтгомери. В течение этого периода Бенджамин Франклин три месяца провел здесь, квартируя в этом замке, в попытке убедить канадцев присоединиться к американской революции.

В 1878 году замок Рамзея стал домом для медицинского факультета Университета Монреаля, претерпев значительные изменения в своем дизайне. В 1895 году он был восстановлен по первоначальному проекту, и на его базе был создан антикварно-нумизматический музей. За многие годы благодаря частным пожертвованиям музей получил впечатляющую коллекцию – свыше 30000 разнообразных экспонатов. Среди них – рукописи, печатные издания, фотографии, этнологические предметы, нумизматическая коллекция, картины, гравюры, мебель и многое другое. Последняя реконструкция замка состоялась в 1903 году, когда были добавлены маленькие башни, которые, собственно, и придали зданию вид настоящего замка.

Сегодня замок Рамзея служит музеем, рассказывающим историю самого замка и описывающим жизнь Монреаля в восемнадцатом веке. В музее посетителей ожидают многочисленные исторические раритеты, масштабные модели, картины, документы и мультимедийные дисплеи, транслирующие сохранившуюся хронику. Одной из главных достопримечательностей музея является Зал Нант, полностью изготовленный из красного дерева и созданный в 1725 году, который служил музыкальным залом директора вест-индской компании.

С 1997 по 2002 год замок был закрыт на реконструкцию, а затем снова открыт, но уже с воссозданным Губернаторским садом. В 2003 году замок Рамзея получил престижную Национальную премию превосходства от Канадского общества ландшафтных архитекторов.