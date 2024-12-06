Чтиво сегодняшнего дня: Дуэль Пушкина с Дантесом

Печально знаменитая дуэль на пистолетах между великим русским поэтом камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком бароном Жоржем де Геккерном состоялась 8 февраля 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки близ Комендантской дачи

Печально знаменитая дуэль на пистолетах между великим русским поэтом камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком бароном Жоржем де Геккерном состоялась 8 февраля 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки близ Комендантской дачи. Дуэль была спровоцирована анонимными письмами, намекавшими на неверность жены Пушкина.

Французский кавалергард, приемный сын нидерландского посланника в Петербурге барона Луи Геккерна, в глазах светского общества Дантес, красивый блондин, предстал блестящим молодым офицером. Он часто бывал на балах, где и познакомился с Натальей Николаевной, женой поэта. Пушкин же придворной жизни не любил и не вызывал теплых чувств у светских людей.

Дантес же пользовался успехом у женщин, ему приписывалось много романов. Ходили слухи в обществе и о взаимности чувств красавицы Натальи Пушкиной к молодому офицеру, и о том, что Дантес уже добился победы. Усугублялось положение дел и тем, что поэту стали приходить анонимные письма, в которых содержался «намек» на данную любовную связь. А надо сказать, что для разворачивания конфликта возникшая молва в то время играла не меньшую, а то и большую роль, чем реальное положение дел.

Пушкин немедленно послал Дантесу вызов на дуэль. Но через неделю после вызова Жорж сделал предложение Екатерине Гончаровой – сестре Натальи Николаевны. Поэтому дуэль пришлось отложить, но иметь какие-либо отношения с Дантесом Александр Сергеевич отказывался, что, приводило к дальнейшему обострению ситуации. В конце концов, в январе 1837 года Пушкин отправил Геккерну-отцу письмо, где чрезвычайно резко отозвался о нем как об отце, нелестно охарактеризовал его приемного сына и «отказал им от дома».

Поэт знал, что письмо носит явно оскорбительный характер и явно приведет к новой дуэли. В тот же день Луи Геккерн через секретаря письмом объявил Пушкину, что от его имени Дантес делает ему вызов. Условия дуэли были смертельными и не оставляли шанса уцелеть обоим противникам, они должны были стреляться с расстояния двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять шагов, стрелять разрешалось с любого расстояния на пути к барьеру.

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Секундантом Пушкина был его лицейский товарищ подполковник Константин Данзас, секундантом Дантеса – сотрудник французского посольства виконт д’Аршиак. Под Петербургом, в перелеске близ Комендантской дачи, 8 февраля 1837 года состоялась роковая дуэль, на которой Пушкин был смертельно ранен в живот. Ответным выстрелом он ранил Дантеса в правую руку.

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С места дуэли поэта привезли домой, на набережную реки Мойки, дом 12, где в мучениях он прожил два дня. И, несмотря на усилия врачей под руководством Николая Арендта, скончался 10 февраля 1837 года от перитонита.

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Позднее Михаил Лермонтов посвятил памяти Пушкина стихотворение «Смерть Поэта»: «Погиб Поэт, невольник чести, пал, оклеветанный молвой», а Федор Тютчев – стихотворение «29-е января 1837»: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!». Сегодня на месте дуэли, в сквере у пересечения Коломяжского проспекта и железнодорожной линии Сестрорецкого направления, установлен памятный обелиск.