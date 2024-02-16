Расследование влияния времени ожидания на детей в службе защиты молодежи Квебека

Комиссия по правам человека и правам молодежи объявила в четверг, что она начала системное расследование влияния времени ожидания на детей в службе защиты молодежи (DPJ).

В пресс-релизе Комиссия объясняет, что ее расследование по всему Квебеку связано с повторяющимися и хроническими проблемами в системе.

По словам Сюзанны Арпин, вице-президента Комиссии, ответственной за молодежный мандат, в дополнение к вопросам, поднятым судьями в суде, организация наблюдала многочисленные проблемы в ходе своих расследований.

Комиссия заявляет, что задокументировала проблему времени ожидания детей в DPJ и обнаружила, что ситуация ухудшилась.

В комиссии говорится, что она надеется, что расследование по всему Квебеку порекомендует системные решения для благополучия наиболее уязвимых детей.

Комиссия заявляет, что ее расследование будет сосредоточено на задержках в двух областях: ожидание оценки отчета DPJ и ожидание получения услуг, как только безопасность и развитие ребенка будут признаны поставленными под угрозу.

Комиссия приглашает всех, кто считает, что права ребенка, находящегося под опекой DPJ , были нарушены, связаться с ней.

Хотя процесс расследования не является публичным, Комиссия заявляет, что может обнародовать свои системные рекомендации после его завершения.