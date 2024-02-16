Канада усилит средства ПВО в Латвии

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о усилении средств противовоздушной обороны в Латвии.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны Канады, для этой цели будет выделено $227,5 млн в рамках подписанного контракта с Saab Canada Inc. Военнослужащими канадской армии будут поставлены противовоздушные системы малой дальности RBS 70 NG.

Противовоздушная оборона сможет эффективно противостоять самолетам, вертолетам, а также беспилотным авиасистемам класса 1 и большим беспилотникам в пределах своей зоны действия. Кроме того, еще $46 млн будут выделены на приобретение нового оборудования для борьбы с беспилотными системами. Предполагается, что эти средства пойдут на закупку разнообразного оборудования, включая аппаратное и программное обеспечение для управления и командования, а также некинетические средства борьбы. Сумма также включает расходы на обучение и сервисную поддержку.

Укрепление противовоздушной обороны Латвии является первым значимым вложением в эту сферу с 2012 года. Канадский министр объявил о новых приобретениях во время визита в Брюссель на встречу министров обороны стран НАТО. Он подчеркнул, что таким образом альянс укрепляет свой восточный фланг.

“Инвестирование в противовоздушную оборону и средства борьбы с беспилотными системами для канадцев также способствует укреплению оборонительного потенциала боевой группы НАТО в Латвии в целом”, – заявил министр в своем выступлении.

На данный момент Канада возглавляет усиленную боевую группу альянса в Латвии. В рамках операции “Успокоение” канадский контингент планируется увеличить с 1000 до 2200 военнослужащих к 2026 году.