Сообщение от УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу представляет следующую информацию: Алексей Навальный, после прогулки, внезапно почувствовал себя неважно, потерял сознание и скончался мгновенно, несмотря на попытки медиков его реанимировать.

На данный момент, проводится процессуальная проверка в отношении смерти оппозиционера. Региональные следователи подтверждают, что ведут комплекс следственных и оперативных мероприятий для выяснения всех деталей произошедшего.

Тем временем, Общественная наблюдательная комиссия ЯНАО сообщает, что не поступало никаких жалоб Алексея Навального на проблемы со здоровьем. Они отмечают, что буквально накануне, во время судебного заседания через видеосвязь из колонии, он выглядел здоровым, счастливым и даже смеялся.

Адвокат Навального, Леонид Соловьев, отказывается комментировать решение семьи политика. В своем интервью “Новой газете” он лишь сообщает о том, что посещал Навального два дня назад.

По неподтвержденной информации, у Навального возможно оторвался тромб. Денис Прокофьев, врач общей практики, руководитель медицинской части, объясняет, что такая ситуация может произойти с любым человеком. Такая внезапная смерть, именуемая тромбоэмболией легочной артерии, крайне трудно предотвратить и спасти человека.

Относительно версий, возникающих относительно смерти Навального и подозрений в некой “помощи” ему распрощаться с жизнью, врач утверждает, что предумышленно организовать такую ситуацию невозможно. Такой тромб образуется в организме человека в результате взаимодействия тромбоцитов, закупоривает легочную артерию и приводит к внезапной смерти. Лекарственными препаратами или физическими действиями вызвать такую ситуацию невозможно.