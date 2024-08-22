Темпы инфляции в Канаде продолжают снижаться

Инфляция в Канаде достигла самого низкого уровня за последние три года, что побудило Центральный банк страны снизить ключевую ставку на сентябрьском заседании.

Индекс потребительских цен в июле вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует прогнозам экономистов.

Замедление инфляции связано с падением цен на туристические услуги, автомобили и электроэнергию.

Этот уровень инфляции является самым низким с весны 2021 года.

Снижение ключевой ставки Центральным банком Канады может оказать несколько значительных эффектов на экономику страны:

Удешевление кредитов: Снижение ставки делает займы более доступными для коммерческих банков, что, в свою очередь, снижает стоимость кредитов для потребителей и бизнеса. Это может стимулировать потребительские расходы и инвестиции компаний. Рост потребительских расходов: Более низкие процентные ставки могут побудить людей брать кредиты на крупные покупки, такие как дома и автомобили, что увеличивает потребительские расходы. Поддержка рынка недвижимости: Снижение ставок может привести к росту спроса на ипотечные кредиты, что поддержит рынок недвижимости. Стимулирование экономического роста: Увеличение доступности кредитов и рост потребительских расходов могут способствовать общему экономическому росту. Инфляция: Хотя снижение ставки может стимулировать экономику, оно также может привести к росту инфляции, если спрос превысит предложение товаров и услуг.

В целом, снижение ключевой ставки направлено на стимулирование экономической активности и поддержание стабильного уровня инфляции.

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