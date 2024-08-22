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Новости Меры по недопущению остановки железнодорожных перевозок потребовали принять фермеры Канады
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Поезд CN. Фото с сайта компании.

Меры по недопущению остановки железнодорожных перевозок потребовали принять фермеры Канады

Степан Артемьевский Авг 22, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Меры по недопущению остановки железнодорожных перевозок потребовали принять фермеры Канады отключены 20 Просмотров

Фермеры из США и Канады призвали власти обеспечить непрерывность транспортировки.

 

Около тридцати аграрных организаций настояли на запрете остановки железнодорожных перевозок, о чем сообщает издание The Western Producer 20 августа.

Если до последнего момента не удастся достичь соглашений в сфере труда, Канадская национальная железная дорога и Канадская Пасифик-Канзас-Сити прекратят почти все грузовые перевозки в Canada с полуночи четверга.

Забастовка начнется в указанное время и затронет как Канаду, так и север США.

«Эти события могут оказать значительное воздействие на оптовиков как в Канаде, так и в США, так как автомобильный транспорт не подходит многим производителям сельхозпродукции», — говорится в письме фермеров.

В Канаде производится значительное количество сельскохозяйственной продукции, включая высококачественный рапс и пшеницу.

Забастовку поддержат 10 тыс. работников железнодорожного сектора. Союз машинистов требует увеличения заработной платы и улучшения условий труда.

По подсчетам, остановка перевозок может создать значительные убытки для отрасли, в том числе в сфере транспортировки удобрений и мяса.

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