Детский центр “Мечта” ждет малышей и предлагает эксклюзивный вояж в Страну Здоровья!

Мы с вами на пороге нового учебного года. Каким он будет? Плодотворным? Богатым на открытия? Трудным, но благодатным на пласт полученных знаний и умений? А может, он будет полон неожиданных событий? Каждый из нас надеется только на хорошее и доброе.

Очень много зависит от ребят. Немало – от родителей. Но самая большая доля успеха приходится на тех, кто учит. От учителя зависит, заинтересуется ли ребенок и раскроются ли грани его способностей и возможностей. Поэтому, хороший учитель – на вес золота, и это безо всякой гиперболизации.

Сегодня я вам расскажу о школе, в которой все – от вахтера до дирекции – люди суперпрофессиональные, увлеченные, невероятно ответственные, за что их просто обожают и родители, и детвора! И не только нынешние ученики! Выпускники не забывают зайти и навестить любимых педагогов, а повзрослев, уже и сами приводят своих детишек в любимую «Мечту». Да-да, это все – о ней!

«Мечта» – образовательный центр, в котором дети не только великолепно заговорят на русском языке, но и подтянут все основные предметы до такого уровня, что в местной школе им будет учиться легко и беспроблемно.

Но другие предметы оставим для следующего раза, а сегодня поговорим с преподавателями-словесниками о том, как же сохранить хороший и грамотный русский язык у нашей детворы. Ведь этот вопрос давно на повестке дня у родителей.

Алла Владимировна Сиднева, один из директоров школы, отвечает на этот вопрос очень просто и правильно: «Приводите детей к нам, в «Мечту!». Почему? Давайте послушаем опытного педагога:

«Приводя детей в наш центр, родители делают им неоценимый подарок. Ведь живя в Канаде и общаясь в местном обществе, дети легко схватывают английский и французский языки. Но вот чем раньше ребенок попадет в русскую школу, тем больше вероятность того, что и наш родной язык они выучат на приличном уровне. Ведь чем меньше ребенок, тем легче, быстрее и проще он воспринимает язык.

В нашем центре есть группа «Суперкроха», в которую приводят даже 2-х летнюю малышню. И посредством развития речи, движений и сенсорики начинается прогресс в русской речи. Нет мелкой моторики – нет речи, нет движения – нет активных речевых навыков. А вот все в комплексе дает результат. Занятия проводятся посредством игры, в которой стимулируется развитие всех вышеописанных навыков. И результат не заставляет себя ждать!

Родители бесконечно рады, спрос на такие классы возрастает, и уже в сентябре в школе будет не один, а целых два таких класса.

Для детворы постарше, тем, кому уже стукнуло целых 4 года – огромный спектр занятий в рамках подготовительного класса. Это и математика, и грамота, и развитие речи, и танцы, и рисование, и музыка – в общем, всевозможные занятия, охватывающие полный спектр возможностей и интересов ребенка.

А еще есть урок «Мы растем здоровыми»! Некий вояж в страну Здоровья – с подвижными играми, ведь уроки проводятся в спортивном зале, с обучающими навыками, на которых дети узнают, как правильно чистить зубы и полезно питаться, получают информацию о витаминах, фруктах, овощах, а также встречаются с жителями этой страны – Айболитом и Мойдодыром! Радость от таких встреч просто плещется искрами в глазах детворы! Ведь помимо знаний, увеличивается словарный запас ребенка. Что всегда великолепно и продуктивно!

В этом возрасте педагог – это не тот, кто только учит читать и писать. Это еще и человек, который учит детвору вниманию и усидчивости, а также прививает навык слушаь и слышать педагога. То есть, готовит к базовым школьным навыкам, которые просто необходимы для плодотворной учебы.

Поэтому, малышня из русской школы умеет учиться в местных учебных заведениях с первого дня, ведь им уже привито то, что практически с 1 сентября делает их полноценными учениками.»

Поэтому и я, вслед за Аллой Владимировной повторю: «Приводите детей в «Мечту!» И чем раньше – тем лучше для них!»

А рассказ об этой замечательной школе мы вскоре продолжим! Ведь без «Мечты» жизни не существует!

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