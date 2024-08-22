Министр обороны ЦАХАЛ: уничтожено около 150 туннелей на юге сектора Газа

Министр обороны Израиля, Йоав Галант, сообщил, что на юге сектора Газа было уничтожено около 150 туннелей и ликвидирована бригада «Рафах» палестинского движения ХАМАС.

Эта информация появилась на новостном портале Ynet 21 августа.

Галант подтвердил успешные операции против бригады «Рафах» и разрушение около 150 подземных конструкций в районе Филадельфийского коридора.

По его словам, большинство из этих туннелей были вырыты с помощью специального оборудования на глубине от одного до двух метров.

Кроме того, министр отметил, что существуют и другие туннели вдоль границы между сектором Газа и Египтом, добавив, что он отдал команду на их уничтожение.

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