С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает пасмурный и дождливый четверг. Утром 14°C, Днём 18°C, Вечером 16°C, облачно, периодические дожди. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

22 августа – Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений. Этот день был основан в 2019 году Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. Целью этого дня является память жертв насилия, которое осуществляется через религиозные или другие убеждения, а также повышение осведомленности о важности защиты прав человека.

22 августа – Всемирный день растительного молока. Этот праздник был начат в 2017 году с целью привлечения внимания к преимуществам растительного молока и его влиянию на здоровье людей и окружающую среду. Растительное молоко производится из различных культур, таких как соя, миндаль, овес, рис и другие. Оно не содержит лактозы, что делает его идеальным для людей с ее непереносимостью. Кроме того, растительное молоко часто обогащено витаминами и минералами, что делает его полезным для здоровья.

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. День российского флага берёт начало со времен августовского путча. В Москве 22.08.1991 года над Белым домом (здание правительства) подняли триколор, на смену красному советскому флагу. В этот день приняли постановление Верховного Совета РСФСР о штандарте РСФСР.

В этот день православная церковь поминает святых Соловецкого монастыря. Празднование установлено в 1993 году.

Именинники: Юлиан, Самуил, Петр, Матвей, Макар, Леонтий, Иван, Дмитрий, Григорий, Антон, Алексей, Мария, Ирина, Арина.

В общем, хороший был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!