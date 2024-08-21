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Новости Новости дня Делового Монреаля за 21 августа 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 21 августа 2024 года

Denis Dankoff Авг 21, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 13 Просмотров

В Монреале и в Квебеке

  • Угрозы взрыва: Около сотни еврейских организаций, синагог и больниц получили электронное письмо с угрозами взрыва. Среди них была как минимум одна синагога в Хэмпстеде, сообщила Служба полиции города Монреаля (SPVM).
  • Полицейская погоня в Лонгёе: Один человек ранен, трое арестованы, включая взрослого и двух несовершеннолетних, после полицейской погони на южном берегу Монреаля.
  • Арест в Шербруке: Полицейская служба Шербрука (SPS) арестовала 63-летнего мужчину за угрозы смерти соседке и плохое обращение с собакой.
  • Рост случаев коклюша: В Квебеке зарегистрировано около 12,000 случаев коклюша с начала года, число заболевших удвоилось за последний месяц.
  • Разлив никелевой пыли: Компания Glencore Port of Quebec опровергает обвинения профсоюза грузчиков в разливе никелевой пыли в реку.
  • Концерт «Грязные танцы»: Культовый фильм 1987 года будет представлен в формате концерта в нескольких городах Квебека в апреле 2025 года.
  • Повреждение костюма Паспарту: Оригинальный костюм персонажа Паспарту пострадал из-за прорыва трубы, затопившей Теле-Квебек.
  • Закрытие канала Шамбли: Водный путь канала Шамбли закрыт на неопределенный период, что создает проблемы для яхтсменов.
  • Фальшивый адвокат: Меган Лалонд признала себя виновной в мошенничестве и препятствовании работе полиции.

В Канаде

  • «Конвой свободы»: Защита отвергает обвинения в заговоре.
  • Забастовка железнодорожников: 9,000 работников железной дороги могут выйти на забастовку, профсоюз направил уведомление о забастовке. Франсуа Лего просит Оттаву вмешаться.
  • Игра «Squad»: Канадский разработчик игр добавил карту Газы в свою популярную игру, где игроки выступают в роли боевиков ХАМАС.
  • Сбой в аэропортах: Агентство пограничных служб Канады устранило частичный сбой в работе систем, повлиявший на работу таможни.
  • Продовольственный банк: Продовольственный банк Salvation Army в округе Брант (Онтарио) был вынужден отказать людям из-за нехватки продуктов.
  • Домашний арест: 79-летняя жительница Лондона (Онтарио), осужденная за наезд на группу девочек-гидов, приговорена к двум годам домашнего ареста.
  • Морской фестиваль: 21-й ежегодный морской фестиваль Richmond Maritime Festival пройдет на Britannia Shipyards 24 и 25 августа.

В России

  • Приговор Дмитрию Гудкову: Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о «фейках».
  • Атака БПЛА: Силы ПВО России отразили одну из самых масштабных атак БПЛА, сбив 45 дронов над несколькими областями.
  • Сбой в Steam: Российские пользователи пожаловались на сбои в работе сервиса Steam.
  • Почетный гражданин Чечни: Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни и назвал себя пехотинцем вслед за Рамзаном Кадыровым.
  • Арест активов: Генпрокуратура попросила наложить арест на российские активы Raven Property Group.
  • Ограничение доступа к облачным подпискам: Microsoft предупредил компании из России об ограничении доступа к облачным подпискам со 2 сентября.
  • Иск Ларисы Долиной: Лариса Долина подала иск в Хамовнический суд, требуя признать недействительной сделку по продаже ее квартиры, став жертвой аферистов.

В мире

  • Поддержка Борреля: Боррель поддержал снятие запрета на применение ВСУ оружия против РФ.
  • Войска НАТО в Финляндии: Войска НАТО могут временно разместить в Финляндии.
  • Национальный мессенджер Бразилии: В Бразилии решили разработать национальный мессенджер в качестве альтернативы WhatsApp.
  • Отслеживание мобильных телефонов: В Финляндии около границы с Россией могут начать отслеживать мобильные телефоны.
  • Похороны Алена Делона: Похороны Алена Делона назначены на субботу в его поместье, на церемонии будут присутствовать трое детей актера и около 40 гостей.
  • Задержки рейсов в Японии: Пропавшие ножницы стали причиной задержек и отмен более 230 рейсов в японском аэропорту “Син-Титосэ”.
  • Приостановка переводов: Киргизский банк «Керемет» приостановил переводы через российские банки на неопределенный срок.
  • Смерть Майка Линча: Внутри затонувшей суперъяхты Bayesian обнаружили тела техномагната Майка Линча и его 18-летней дочери.
  • Ошибки в данных по рабочим местам: Американская экономика создала на 818,000 рабочих мест меньше, чем объявлялось.

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