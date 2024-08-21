Новости дня Делового Монреаля за 21 августа 2024 года

В Монреале и в Квебеке
- Угрозы взрыва: Около сотни еврейских организаций, синагог и больниц получили электронное письмо с угрозами взрыва. Среди них была как минимум одна синагога в Хэмпстеде, сообщила Служба полиции города Монреаля (SPVM).
- Полицейская погоня в Лонгёе: Один человек ранен, трое арестованы, включая взрослого и двух несовершеннолетних, после полицейской погони на южном берегу Монреаля.
- Арест в Шербруке: Полицейская служба Шербрука (SPS) арестовала 63-летнего мужчину за угрозы смерти соседке и плохое обращение с собакой.
- Рост случаев коклюша: В Квебеке зарегистрировано около 12,000 случаев коклюша с начала года, число заболевших удвоилось за последний месяц.
- Разлив никелевой пыли: Компания Glencore Port of Quebec опровергает обвинения профсоюза грузчиков в разливе никелевой пыли в реку.
- Концерт «Грязные танцы»: Культовый фильм 1987 года будет представлен в формате концерта в нескольких городах Квебека в апреле 2025 года.
- Повреждение костюма Паспарту: Оригинальный костюм персонажа Паспарту пострадал из-за прорыва трубы, затопившей Теле-Квебек.
- Закрытие канала Шамбли: Водный путь канала Шамбли закрыт на неопределенный период, что создает проблемы для яхтсменов.
- Фальшивый адвокат: Меган Лалонд признала себя виновной в мошенничестве и препятствовании работе полиции.
В Канаде
- «Конвой свободы»: Защита отвергает обвинения в заговоре.
- Забастовка железнодорожников: 9,000 работников железной дороги могут выйти на забастовку, профсоюз направил уведомление о забастовке. Франсуа Лего просит Оттаву вмешаться.
- Игра «Squad»: Канадский разработчик игр добавил карту Газы в свою популярную игру, где игроки выступают в роли боевиков ХАМАС.
- Сбой в аэропортах: Агентство пограничных служб Канады устранило частичный сбой в работе систем, повлиявший на работу таможни.
- Продовольственный банк: Продовольственный банк Salvation Army в округе Брант (Онтарио) был вынужден отказать людям из-за нехватки продуктов.
- Домашний арест: 79-летняя жительница Лондона (Онтарио), осужденная за наезд на группу девочек-гидов, приговорена к двум годам домашнего ареста.
- Морской фестиваль: 21-й ежегодный морской фестиваль Richmond Maritime Festival пройдет на Britannia Shipyards 24 и 25 августа.
В России
- Приговор Дмитрию Гудкову: Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о «фейках».
- Атака БПЛА: Силы ПВО России отразили одну из самых масштабных атак БПЛА, сбив 45 дронов над несколькими областями.
- Сбой в Steam: Российские пользователи пожаловались на сбои в работе сервиса Steam.
- Почетный гражданин Чечни: Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни и назвал себя пехотинцем вслед за Рамзаном Кадыровым.
- Арест активов: Генпрокуратура попросила наложить арест на российские активы Raven Property Group.
- Ограничение доступа к облачным подпискам: Microsoft предупредил компании из России об ограничении доступа к облачным подпискам со 2 сентября.
- Иск Ларисы Долиной: Лариса Долина подала иск в Хамовнический суд, требуя признать недействительной сделку по продаже ее квартиры, став жертвой аферистов.
В мире
- Поддержка Борреля: Боррель поддержал снятие запрета на применение ВСУ оружия против РФ.
- Войска НАТО в Финляндии: Войска НАТО могут временно разместить в Финляндии.
- Национальный мессенджер Бразилии: В Бразилии решили разработать национальный мессенджер в качестве альтернативы WhatsApp.
- Отслеживание мобильных телефонов: В Финляндии около границы с Россией могут начать отслеживать мобильные телефоны.
- Похороны Алена Делона: Похороны Алена Делона назначены на субботу в его поместье, на церемонии будут присутствовать трое детей актера и около 40 гостей.
- Задержки рейсов в Японии: Пропавшие ножницы стали причиной задержек и отмен более 230 рейсов в японском аэропорту “Син-Титосэ”.
- Приостановка переводов: Киргизский банк «Керемет» приостановил переводы через российские банки на неопределенный срок.
- Смерть Майка Линча: Внутри затонувшей суперъяхты Bayesian обнаружили тела техномагната Майка Линча и его 18-летней дочери.
- Ошибки в данных по рабочим местам: Американская экономика создала на 818,000 рабочих мест меньше, чем объявлялось.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!