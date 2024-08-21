Квебек приостановит прием новых временных иностранных работников на рабочие места в Монреале

Правительство Квебека намерено объявить о приостановлении приема новых временных иностранных работников на низкооплачиваемые рабочие места в районе Монреаля.

Ожидается, что премьер-министр Франсуа Лего и министр иммиграции провинции Кристин Фрешет обнародуют это решение сегодня утром.

Низкооплачиваемые временные иностранные работники в Квебеке должны быть одобрены провинцией и получить разрешение на трудоустройство от работодателя в федеральном министерстве иммиграции.

В соответствии с планом Квебека, федеральное правительство приостановит обработку заявок на проведение оценки влияния на рынок труда (LMIA) на шесть месяцев для предложений о работе с заработной платой ниже 27,47 долларов в час, начиная с 3 сентября.

В настоящее время средняя почасовая заработная плата в Квебеке составляет 27,47 доллара в час.

Лего уже несколько месяцев просит Оттаву ограничить временную иммиграцию в провинцию.

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