Квебек приостановит прием новых временных иностранных работников на рабочие места в Монреале

Ожидается, что премьер-министр Франсуа Лего и министр иммиграции провинции Кристин Фрешет обнародуют это решение сегодня утром.
Низкооплачиваемые временные иностранные работники в Квебеке должны быть одобрены провинцией и получить разрешение на трудоустройство от работодателя в федеральном министерстве иммиграции.
В соответствии с планом Квебека, федеральное правительство приостановит обработку заявок на проведение оценки влияния на рынок труда (LMIA) на шесть месяцев для предложений о работе с заработной платой ниже 27,47 долларов в час, начиная с 3 сентября.
В настоящее время средняя почасовая заработная плата в Квебеке составляет 27,47 доллара в час.
Лего уже несколько месяцев просит Оттаву ограничить временную иммиграцию в провинцию.
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