Смерть троих и госпитализация двадцати человек в Канаде после употребления растительного молока марки Silk

8 июля канадское агентство по контролю за продуктами питания аннулировало продажу продукции Silk и Great Value, выпускаемых компанией Danone, после случаев листериоза.
Несмотря на эту печальную ситуацию, канадцы продолжают приобретать растительные заменители молока.
«Этот случай не вызвал большого общественного резонанса, хотя три человека погибли и двадцать были госпитализированы, что на самом деле является очень важным фактом», — отметил профессор Университета Далхаузи и специалист в области продовольственной безопасности Сильвен Шарлебуа.
В 2008 году компания Maple Leaf Foods отзывала множество мясных продуктов из-за листерии, что стало главной новостью, и Генеральный директор компании принес извинения.
В то время как в 2024 году Danone, допустившая инцидент, не прокомментировала ситуацию.
Шарлебуа отметил, что первый случай смерти произошел в августе 2023 года, а отзыв продукции был осуществлен только 8 июля 2024 года.
В середине августа представитель Danone сообщил о начале расследования загрязнения на производственной линии, которая сейчас приостановлена.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.