Смерть троих и госпитализация двадцати человек в Канаде после употребления растительного молока марки Silk

Три человека погибли и еще двадцать были госпитализированы в Канаде после употребления миндального, овсяного и других растительных молочных продуктов марки Silk, однако это не повлияло на интерес покупателей к подобным товарам.

8 июля канадское агентство по контролю за продуктами питания аннулировало продажу продукции Silk и Great Value, выпускаемых компанией Danone, после случаев листериоза.

Несмотря на эту печальную ситуацию, канадцы продолжают приобретать растительные заменители молока.

«Этот случай не вызвал большого общественного резонанса, хотя три человека погибли и двадцать были госпитализированы, что на самом деле является очень важным фактом», — отметил профессор Университета Далхаузи и специалист в области продовольственной безопасности Сильвен Шарлебуа.

В 2008 году компания Maple Leaf Foods отзывала множество мясных продуктов из-за листерии, что стало главной новостью, и Генеральный директор компании принес извинения.

В то время как в 2024 году Danone, допустившая инцидент, не прокомментировала ситуацию.

Шарлебуа отметил, что первый случай смерти произошел в августе 2023 года, а отзыв продукции был осуществлен только 8 июля 2024 года.

В середине августа представитель Danone сообщил о начале расследования загрязнения на производственной линии, которая сейчас приостановлена.

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