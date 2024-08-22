Минздрав Квебека объявило о переносе срока прекращения работы частных медицинских агентств

Министерство здравоохранения Квебека объявило о переносе срока прекращенияработы частных медицинских агентств в некоторых регионах до конца марта 2025 года.

Первоначально планировалось завершить этот процесс к октябрю 2024 года. Это решение касается таких регионов, как Квебек, Монреаль, Шодьер-Аппалачи, Лаваль и Монтережи.

Федерация врачей-специалистов Квебека (FMSQ) приветствовала это решение, отметив, что без продления срока неизбежны перебои в обслуживании.

Коллегия врачей Квебека (CMQ) также поддержала это решение, считая, что оно поможет уменьшить влияние нехватки персонала на пациентов и обеспечить лучшую непрерывность ухода.

Для других регионов сроки остаются неизменными: до октября 2026 года для Бас-Сен-Лорана, Утауэ, Абитиби-Темискаминг, Кот-Нор, Нор-дю-Квебек, Гаспези-Иль-де-ла-Мадлен и Нунавик, и до октября 2025 года для Сагеней-Лак-Сен-Жан, Морися, Центр-дю-Квебек, Восточные кантоны, Ланаудьер и Лорантиды.

В Квебеке, по заявлению Минздрава, предпринимаются несколько значительных мер для улучшения системы здравоохранения:

Реформа здравоохранения: Принят радикальный законопроект 15, который централизует принятие решений в системе здравоохранения в рамках нового учреждения – Santé Québec. Это должно сделать систему более эффективной и ускорить доступ к медицинским специалистам. Новая система записи на прием к врачу: Внедряется система «Rendez-vous santé Québec (RVSQ)», которая позволяет пациентам записываться на прием к врачу через интернет, используя мобильные устройства или компьютеры. Это должно сократить время ожидания и облегчить доступ к услугам семейных врачей. Кризисная ячейка для неотложной помощи: Создана специальная группа для улучшения ситуации в отделениях неотложной помощи. Эта группа будет продолжать свою работу, чтобы обеспечить более эффективное обслуживание пациентов.

Эти меры направлены на улучшение доступности и качества медицинских услуг для жителей Квебека.