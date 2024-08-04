Иммиграция с Александрой Мельниковой. Когда IRCC не признает вашу валидацию диплома и могут вам отказать?️

Несмотря на то, что процесс валидации диплома вроде как легкий и не требует особых знаний, нередко случается, когда иммиграционка не признает вашей валидации и отказывает вам в ПМЖ.

Это может произойти в таких случаях:

1. вас пригласила провинция Онтарио из экспресс энтри подать на номинацию и вы отдельно не дали разрешение провинции подтвердить ваш диплом через орган, который занимался валидацией. В этом случае ваше образование не засчитается и в номинации откажут

2. вас пригласили по категории медиков и ваша нынешняя профессия тоже медик, а валидация выполнена немедицинским учреждением для работников здравоохранения. В этом случае вас пригласят подать на ПМЖ, но когда вы на него подадите и файл будет рассматривать агент – вам откажут из-за недействительной валидации

3. вас пригласили по профессии архитектор, вы сейчас работаете архитектором и в Канаде планируете работать архитектором, но ваша валидация выполнена стандартным органом валидации дипломов, тогда как с 20 мая 2024 года аккредитацию этой профессии делает специальный трибунал архитекторов Canadian Architectural Certification Board. Вариант развития событий тот же самый – вас пригласят подать на ПМЖ, но когда вы на него подадите и файл будет рассматривать агент – вам откажут из-за недействительной валидации

Напоминаю: когда вы делаете валидацию вам нужно указать для чего – immigration purposes.

Валидация действительна 5 лет.

По истечению 5 лет вам не нужна новая, вам просто нужно обновить старую через свой личный кабинет.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration», «Canada from coast to coast», лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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