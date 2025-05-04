Работники IKEA в Монреале начали 10-дневную забастовку из-за низких зарплат

Субботним вечером, 3 мая 2025 года, около 450 сотрудников магазина IKEA в Монреале объявили о начале 10-дневной забастовки. Причиной протеста стали недостаточные предложения работодателя по повышению заработной платы, сообщила профсоюзная организация Syndicat d’Ikea de Montréal, входящая в Конфедерацию национальных профсоюзов (CSN).

Профсоюз утверждает, что сотрудники IKEA в Монреале получают значительно меньше, чем работники аналогичных магазинов, таких как Costco, и требуют повышения зарплат, чтобы компенсировать инфляцию и рост стоимости жизни. В настоящее время максимальная ставка на предприятии составляет около 25,42 долларов в час, тогда как профсоюз настаивает на повышении до примерно 30 долларов в час в течение трёх-четырёх лет.

Работодателю было предложено повышение в среднем на 5% за четыре года, что профсоюз считает недостаточным. По словам президента профсоюза Эли Зетренне, повышение на 50 центов в час в год для работников с высшей ставкой — это «настоящая оскорбление», учитывая рост цен на бензин, продукты и жильё.

Несмотря на забастовку, магазин IKEA в Монреале остаётся открытым, однако несколько отделов временно закрыты. Среди них — детская игровая комната Småland, отдел планирования кухонь, шведский ресторан, бистро, отдел возвратов, а также сервисы Click & Pick-up и доставка.

Руководство магазина заявило, что поддерживает право сотрудников на забастовку и стремится как можно скорее достичь коллективного соглашения, чтобы возобновить нормальную работу.

Работники IKEA в Монреале остаются без коллективного договора с января 2025 года. Профсоюз подчёркивает, что финансовое положение компании стабильно, и она способна предложить сотрудникам достойную оплату, соответствующую уровню жизни в регионе.

Переговоры между профсоюзом и руководством запланированы на понедельник, 5 мая. Забастовка продлится 10 дней, но может прекратиться раньше при достижении соглашения.

Сотрудники IKEA в Монреале объявили 10-дневную забастовку из-за низких зарплат и недостаточного повышения, требуя повышения до 30 долларов в час. Магазин остаётся открытым, но часть отделов закрыта. Переговоры продолжаются.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.