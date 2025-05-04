Ученики школы Saint-Augustin почтили День красного платья: уроки памяти и справедливости

День красного платья (Red Dress Day) возник благодаря арт-проекту REDress, инициированному метисской художницей Джейми Блэк в 2010 году. Пустые красные платья, развешанные в общественных местах, стали символом тысяч коренных женщин, девочек и двухдуховых людей, которые пропали без вести или были убиты в Канаде. Красное платье — это одновременно и знак жизни, и напоминание о невосполнимой утрате для семей и сообществ, а также призыв помнить о жертвах и поддерживать тех, кто продолжает бороться за справедливость.

Вдохновлённые этим движением, ученики школы Saint-Augustin создали собственное красное платье и провели церемонию памяти. Этот проект стал не только образовательным, но и важным актом солидарности и поддержки. Через творчество и совместную работу школьники глубже осознали значение Дня красного платья, а также важность борьбы за права и безопасность уязвимых групп.

День красного платья напоминает о необходимости решать проблему насилия и системного неравенства, с которым сталкиваются коренные народы Канады. По статистике, уровень убийств среди коренных женщин и девочек в шесть раз выше, чем среди остальных жительниц страны. Участие в подобных акциях помогает не только сохранять память о жертвах, но и формировать у подрастающего поколения чувство справедливости, ответственности и уважения к культурному многообразию.

Узнавайте больше о Дне красного платья и его истории.

5 мая надевайте красное или вывешивайте красное платье в знак солидарности.

Участвуйте в местных мероприятиях, церемониях и образовательных инициативах.

Поддерживайте проекты по примирению и справедливости в своём сообществе.

Образовательные и творческие инициативы, подобные проекту школы Saint-Augustin, играют важную роль в формировании памяти, поддержке пострадавших и построении более справедливого и уважительного общества для всех.