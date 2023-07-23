Google, Microsoft и другие IT-гиганты пометят ИИ-контент водяными знаками

Специальные водяные знаки на контент, созданный искусственным интеллектом, обязались наносить крупнейшие американские IT-компании, сообщается со ссылкой на администрацию президента США.

Специальные водяные знаки на контент, созданный искусственным интеллектом, обязались наносить крупнейшие американские IT-компании, сообщается со ссылкой на администрацию президента США.

По данным агентства, компании, занимающиеся искусственным интеллектом, в том числе Google, Amazon, Microsoft и OpenAI, взяли на себя обязательства разработать и применить систему водяных знаков для всех форм контента, созданного с помощью искусственного интеллекта — от текста и изображений до аудиозаписей и видеороликов.

Такой водяной знак, внедренный в контент техническими средствами, предположительно облегчит пользователям обнаружение фальшивых изображений, видео- или аудиозаписей.

Напомним, в июне законодатели ЕС согласовали проект правил, согласно которым такие системы, как ChatGPT должны будут раскрывать контент, созданный искусственными интеллектом, помогать отличать фальшивые изображения от реальных и обеспечивать защиту от нелегального контента.