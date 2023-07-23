Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Cбежавший от мобилизации украинец пропал в Канаде
плотина

Cбежавший от мобилизации украинец пропал в Канаде

Виктория Христова Июл 23, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Cбежавший от мобилизации украинец пропал в Канаде отключены 77 Просмотров

20-летний гражданин Украины, переехавший из своей родной страны в Канаду, чтобы не попасть под мобилизацию, пропал без вести после купания в реке.

20-летний гражданин Украины, переехавший из своей родной страны в Канаду, чтобы не попасть под мобилизацию, пропал без вести после купания в реке.

Последний раз мужчину видели к юго-востоку от города Квебек. Сержант полиции Хьюг Болье сообщил, что около полуночи в участок позвонили родственники пропавшего, обеспокоенные его отсутствием дома.

Болье рассказал, что полицейские вместе с пожарными обыскали всю прибрежную местность. Позже к ним присоединились водолазы и вертолет, однако найти украинца так и не удалось.

По словам Лауры Торрес, работающей с группой помощи иммигрантам, молодой человек бежал от боевых действий на Украине и приехал в Квебек в июле этого года. Полиция приостановила поиски пропавшего из-за сильного течения.

Полностью сюжет описан здесь

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*