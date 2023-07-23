Канадскими учеными найден способ снизить нагрузку на сердце пожилых людей в жару

Исследователи из Университета Оттавы подтвердили, что использование кондиционера для охлаждения воздуха может снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему пожилых людей.

Исследователи из Университета Оттавы подтвердили, что использование кондиционера для охлаждения воздуха может снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему пожилых людей.

Несмотря на рекомендации глобальных организаций здравоохранения, которые советуют пожилым людям, не имеющим доступа к системам охлаждения дома, искать комнаты с кондиционерами в жаркую погоду, существует ограниченное количество доказательств, подтверждающих преимущества воздушного охлаждения для здоровья.

“В исследовании приняли участие 40 участников в возрасте от 64 до 79 лет. Исследователи подвергали их воздействию температуры 37 градусов по Цельсию в течение девяти часов, а затем позволили половине участников отдохнуть в помещении с кондиционером в течение двух часов”, – пишут в результатах исследования.

Хороший результат показали испытуемые, которые контактировали с охлажденным воздухом. Их температуры тела были более низкие, что положительно сказалось на сердечно-сосудистой системе.