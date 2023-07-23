Кулинария: Что такое кимчи и с чем её (его) едят

Популярное блюдо Кимчи. Попытаемся пояснить, о чём идёт речь

В последние годы всё большую популярность приобретает блюдо под названием кимчи. Его продают практические во всех продуктовых лавках и магазинах Монреаля, да и всего Квебека. Но что такое “кимчи”.

Кимчи – это восточное блюдо. Блюдо древнее и своеобразное. Борьбу за первенство ведут разные страны, хотя чаще всего местом рождения кимчи называют Корею.

Самое простое пояснение термину “кимчи” – солёные овощи. Но не всё так просто. Специи, приправы, добавки в него входят настолько органично, что говорить просто об овощах как-то даже непристойно. К тому же, это, скорее, не засолка, а брожение или ферментирование продукта (не надо пугаться – квас, пиво, да и куча всяких наших продуктов – это результат брожения).

На самом деле, острый красный перец – причём обязательно помолотый только что, перед самым употреблением, ингридент, если не самый главный, то главный из второстепенных. А ещё добавляют редиску, редьку, рыбку и всякие виды капусты. Но основная капуста, это китайская, которая зовётся Brassica.

Как готовить кимчи?

Сначала, режем капусту и редьку на маленькие кусочки и засаливаем.

Тут же добавляем в массу молотый красный перец, чеснок, листочки горчицы, немного разных душистых травок (но не самых араматных). Если есть под рукою морские водоросли – можно и их прибавить. Я всегда добавляю. Их в магазинах восточной кухни много самых разных. Экспериментировать дозволяется.

Теперь отварите обычную рыбку – любую, хоть речную, хоть морскую, и остудите. И уже холодной подмешайте к массе.

Теперь выкладываем в деревянную или керамическую посуду и оставляем на воздухе на сутки (марлей затяните). Пусть забродит. И можно вкушать. Вкус получается сильный, пикантный, терпкий.

Честно признаемся, что до уровня корейских мастеров кимчи дотянуть сложно. И продукты не те, и чувствую пропорции не так, как местные повара, веками секреты по наследству передававшие. Но всё равно получается вкусно.

Поедать можно отдельно, а можно добавлять в разные блюда. Эксперимент, эксперимент и снова эксперимент, как говаривал великий гурман Дантон.

И напоследок: Утверждают, причём очень серьёзно, что кимчи – очень полезно для пищеварения, для похудания, для разных диет, способствующих сохранению фигуры и изъятию вашего живота. Это одно из самых полезных блюд восточной кухни.

И в заключение приведём традиционный корейский рецепт – Свинина с кимчи

Блюдо готовится быстро, и прилагать особые усилия не надо. Но надо разыскать кимчи — корейсккую капусту, приготовленную совершенно особенным способом.

Итак, берём килограмм постной свининки, желательно, чтобы жира не было вообще, но это редкость, поэтому просто нежирную. Нарезаем на нетолстые полоски сантиметров по пять длиною и сантиметр-полтора шириною.

В большой сковороде нагреваем до шипения большую столовую ложку любого растительного масла .

В кипящее масло кладём полоски свинины — по одной полоске в один слой. Огонь — достаточно сильный.

Переворачиваем через минутки три один раз. И еще минутки три держим. Сначала может показаться, что масло маловато, но то не беда. Через минуту жарки свинина даст жир в любом случае.

Через шесть минут — достали свинину, подсушили на бумажных салфетках, а в масло и жир, оставшиеся от жарки, положили граммов 700 кимчи. Если жира натекло много, лучше часть слить — так, чтобы оставался тонкий слой кипящего масла и жира.

Кимчи жарим так минуты две — больше не надо. На хорошем огне. А потом, не снимая сковороду с огня, снова закидываем свинину, перемешиваем, не снимая с огня, держим минутку-полторы и снимаем с огня. Тут же заливаем в смесь полторы ложки столовых густого соевого соуса (не подделку). Помешиваем (не на огне), и спрыскиваем чайной ложечкой кунжутного масла. Посыпаем зеленым лучком по вкусу. Готово.

Гарнир самый подходящий, — это обычный, без изысков, пареный белый рис.

Напоминаем, что кимчи — блюдо терпкое, острое, с сильным и ярким вкусом, а свинина — нейтральна и нежна, посему компенсирует резкость кимчи, позволяя насладиться разностью потенциалов.

Напиток — пиво. И только пиво. Чтобы скомпенсировать резкость блюда. Если пива не пьёте, вам же хуже. Горьковатое что-нибудь. Но не вино, не водку, не виски.