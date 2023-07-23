Популярное блюдо Кимчи. Попытаемся пояснить, о чём идёт речь
Кимчи – это восточное блюдо. Блюдо древнее и своеобразное. Борьбу за первенство ведут разные страны, хотя чаще всего местом рождения кимчи называют Корею.
Самое простое пояснение термину “кимчи” – солёные овощи. Но не всё так просто. Специи, приправы, добавки в него входят настолько органично, что говорить просто об овощах как-то даже непристойно. К тому же, это, скорее, не засолка, а брожение или ферментирование продукта (не надо пугаться – квас, пиво, да и куча всяких наших продуктов – это результат брожения).
На самом деле, острый красный перец – причём обязательно помолотый только что, перед самым употреблением, ингридент, если не самый главный, то главный из второстепенных. А ещё добавляют редиску, редьку, рыбку и всякие виды капусты. Но основная капуста, это китайская, которая зовётся Brassica.
Как готовить кимчи?
Сначала, режем капусту и редьку на маленькие кусочки и засаливаем.
Тут же добавляем в массу молотый красный перец, чеснок, листочки горчицы, немного разных душистых травок (но не самых араматных). Если есть под рукою морские водоросли – можно и их прибавить. Я всегда добавляю. Их в магазинах восточной кухни много самых разных. Экспериментировать дозволяется.
Теперь отварите обычную рыбку – любую, хоть речную, хоть морскую, и остудите. И уже холодной подмешайте к массе.
Теперь выкладываем в деревянную или керамическую посуду и оставляем на воздухе на сутки (марлей затяните). Пусть забродит. И можно вкушать. Вкус получается сильный, пикантный, терпкий.
Честно признаемся, что до уровня корейских мастеров кимчи дотянуть сложно. И продукты не те, и чувствую пропорции не так, как местные повара, веками секреты по наследству передававшие. Но всё равно получается вкусно.
Поедать можно отдельно, а можно добавлять в разные блюда. Эксперимент, эксперимент и снова эксперимент, как говаривал великий гурман Дантон.
И напоследок: Утверждают, причём очень серьёзно, что кимчи – очень полезно для пищеварения, для похудания, для разных диет, способствующих сохранению фигуры и изъятию вашего живота. Это одно из самых полезных блюд восточной кухни.
И в заключение приведём традиционный корейский рецепт – Свинина с кимчи
Блюдо готовится быстро, и прилагать особые усилия не надо. Но надо разыскать кимчи — корейсккую капусту, приготовленную совершенно особенным способом.
- Итак, берём килограмм постной свининки, желательно, чтобы жира не было вообще, но это редкость, поэтому просто нежирную. Нарезаем на нетолстые полоски сантиметров по пять длиною и сантиметр-полтора шириною.
- В большой сковороде нагреваем до шипения большую столовую ложку любого растительного масла .
- В кипящее масло кладём полоски свинины — по одной полоске в один слой. Огонь — достаточно сильный.
- Переворачиваем через минутки три один раз. И еще минутки три держим. Сначала может показаться, что масло маловато, но то не беда. Через минуту жарки свинина даст жир в любом случае.
- Через шесть минут — достали свинину, подсушили на бумажных салфетках, а в масло и жир, оставшиеся от жарки, положили граммов 700 кимчи. Если жира натекло много, лучше часть слить — так, чтобы оставался тонкий слой кипящего масла и жира.
- Кимчи жарим так минуты две — больше не надо. На хорошем огне. А потом, не снимая сковороду с огня, снова закидываем свинину, перемешиваем, не снимая с огня, держим минутку-полторы и снимаем с огня. Тут же заливаем в смесь полторы ложки столовых густого соевого соуса (не подделку). Помешиваем (не на огне), и спрыскиваем чайной ложечкой кунжутного масла. Посыпаем зеленым лучком по вкусу. Готово.
- Гарнир самый подходящий, — это обычный, без изысков, пареный белый рис.
- Напоминаем, что кимчи — блюдо терпкое, острое, с сильным и ярким вкусом, а свинина — нейтральна и нежна, посему компенсирует резкость кимчи, позволяя насладиться разностью потенциалов.
Напиток — пиво. И только пиво. Чтобы скомпенсировать резкость блюда. Если пива не пьёте, вам же хуже. Горьковатое что-нибудь. Но не вино, не водку, не виски.