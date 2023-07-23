Звание лучшей современной фрески получила картина аргентинского художника
Начинается отбор картин на звание лучшей настенной живописи в мире на следующий год. Этот конкурс начинается в декабре, в нём примут участие десятки, если не сотни, настенных картин из самых разных стран мира. Этими картинами можно любоваться на многочисленных улицах и столиц, и малых городов. Престижный конкурс, поддрживаемый разными городами (ещё бы, даже попасть в финальный отбор для любого города уже слава и наплыв туристов) проводится известной интернет-платформой Street Art Cities, где представлены красивейшие настенные росписи из десятков стран. Коллекция, конечно же, постоянно пополняется.
Монреальская настенная живопись, несомненно, далеко не самая незаметная и не самая скучная. Наоборот, картины монреальских художиников на глухих стенах домов и на каменных заборах впечатляют. Особенно славится настенными фресками район Плато, но их много и в Нотр-Дам, и в Сен-Лоран, и в других районах. Так что, будем надеяться на победу или на, по меньшей мере, yf призовое место для монреальцев. А пока победу одержал аргентинец Мартин Рон, творение которого украсило водонапорную башню высотою 35 метров в аргентинском городе Мирамар. Работа Рона победила в соревновании с трёста работами из десятков строн. Это произведение покрывает всю поверхность башни, и чтобы его увидеть полностью, надо обойти башню по кругу.
А пока полюбуемся грандиозной работой художника Мартина Рона, представленной выше. И посмотрим на работу Art magnétique в центре Монреаля, в квартале Mile End: Настенная живопись в Монреале – закажите картину на стену своего дома!