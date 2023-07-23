Звание лучшей современной фрески получила картина аргентинского художника

Изображение, созданное аргентинцем Мартином Роном (Martin Ron) на стенах водонапорной башни, призано лучшей настенной живописью года.

Начинается отбор картин на звание лучшей настенной живописи в мире на следующий год. Этот конкурс начинается в декабре, в нём примут участие десятки, если не сотни, настенных картин из самых разных стран мира. Этими картинами можно любоваться на многочисленных улицах и столиц, и малых городов. Престижный конкурс, поддрживаемый разными городами (ещё бы, даже попасть в финальный отбор для любого города уже слава и наплыв туристов) проводится известной интернет-платформой Street Art Cities, где представлены красивейшие настенные росписи из десятков стран. Коллекция, конечно же, постоянно пополняется.

Монреальская настенная живопись, несомненно, далеко не самая незаметная и не самая скучная. Наоборот, картины монреальских художиников на глухих стенах домов и на каменных заборах впечатляют. Особенно славится настенными фресками район Плато, но их много и в Нотр-Дам, и в Сен-Лоран, и в других районах. Так что, будем надеяться на победу или на, по меньшей мере, yf призовое место для монреальцев. А пока победу одержал аргентинец Мартин Рон, творение которого украсило водонапорную башню высотою 35 метров в аргентинском городе Мирамар. Работа Рона победила в соревновании с трёста работами из десятков строн. Это произведение покрывает всю поверхность башни, и чтобы его увидеть полностью, надо обойти башню по кругу.

А пока полюбуемся грандиозной работой художника Мартина Рона, представленной выше. И посмотрим на работу Art magnétique в центре Монреаля, в квартале Mile End: Настенная живопись в Монреале – закажите картину на стену своего дома!