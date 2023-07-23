Покушение на убийство на в центре Монреаля

Ссора между молодыми людьми переросла в серьёзную драку и попытку убийства. По всей видимости, участники драка вышли из одного из ночных баров и находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на воскресенье, 23 июля, в 4 часа утра, на углу Sainte-Catherine Ouest и Mackay, в самом центре Монреаля, завязалась ссора между тремя мужчинами. Полиция не исключает возможности того, что участников скандала было изначально больше, но трое перешли от слов к делу, устроили потасовку а затем взялись за ножи. Драка произошла у стен ресторана МакДональдс, но в это время суток ресторан был уже закрыт и, наверняка, участники драки, судя по времени суток, вышли из одного из местных баров.

В результате столкновения один из участников, мужчина 32 лет, был тяжело ранен режущим предметом (очевидно, ножом). Ещё один мужчина, возраста 20 лет, получил ранения средней тяжести. Полиция арестовала как обоих раненых, так и третьего мужчину, молодого человека возраста 19 лет, который в ходе драки не пострадал.

МакДональдс не будет работать по меньшей мере до полудня воскресенья в связи со стандартными действиями следователей по установлению точных обстоятельств происшествия. Место преступления оцеплено.

Сообщается также о том, что практически одновременно похожая ситуация имела место на бульваре Saint-Laurent, неподалёку от Sainte-Catherine, но подробностей второго происшествия пока нет. К сожалению, скандалы и драки между подвыпившими посетителями ночных баров становятс обычным явлением, сколько не предупреждай молодых людей соблюдать благоразумие и отдыхать в разумных пределах.