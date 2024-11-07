Компания Hydro-Québec расширит свои линии электропередачи

В ближайшие несколько лет жители Квебека могут ожидать появления целого ряда новых линий электропередачи.

В понедельник компания Hydro-Québec объявила о начале первого этапа работ по развитию и усилению своей сети электропередачи – высоковольтных линий, которые доставляют большое количество электроэнергии от места ее выработки к подстанциям, которые перераспределяют ее между клиентами.

Уже было известно, что Hydro-Québec хочет значительно увеличить производство электроэнергии на востоке, но после производства эту электроэнергию необходимо транспортировать.

В период с сегодняшнего дня до 2035 года корпорация коммунальных услуг планирует инвестировать в общей сложности 50 миллиардов долларов в строительство около 5000 километров линий электропередачи, примерно половина из которых будет рассчитана на высокое напряжение (735 киловольт и 315 киловольт), а другая половина – на среднее напряжение (от 69 до 315 кВ) для регионального развития и локальных нагрузок.

Первый этап, о котором было объявлено в понедельник, предусматривает инвестиции в размере около 10 миллиардов долларов в укрепление существующей сети, строительство почти 850 километров новых линий электропередачи напряжением 735 кВ или 315 кВ и добавление пяти новых подстанций.

План компании уже включает установку 1600 новых башен на первом этапе.

Этот этап будет осуществляться по трем направлениям: одно – на Северном побережье в коридоре между Сен-Иль и Бе-Комо, второе – в секторе Аппалачи – Нижний Сент-Лоран, охватывающем Бос до района, граничащего с Нью-Брансуиком, недалеко от Эдмундстона, и третье – в долине Святого Лаврентия, вглубь материка на Северном побережье от Столичного национального региона через регион Мориси до региона Ланаудьер.

Исполнительный вице-президент и директор по инфраструктуре Hydro Клодин Бушар пообещала, что эта работа, которая, как ожидается, принесет дополнительные доходы в размере 7 миллиардов долларов, принесет пользу регионам, где она будет проводиться.

“Вы видели, что у нас есть два крупных проекта по развитию основных направлений в регионах Квебека, поэтому мы собираемся обеспечить региональный экономический эффект в этих регионах и нанять рабочую силу для развития направлений”, – сказала она.

Точные места, где будут установлены эти линии, еще предстоит определить, но компания Hydro-Québec не скрывает, что предпочитает устанавливать их в существующих коридорах. “Конечно, отказ от открытия нового коридора всегда является маршрутом с наименьшими последствиями, но в то же время мы должны учитывать интересы сообщества. Вот почему в настоящее время мы проводим предварительные консультации, чтобы услышать такого рода предложения от наших партнеров в различных регионах, заинтересованных в реализации транспортного проекта ”три оси””, – сказал Бушар.

Хотя такие коридоры уже существуют в Кот-Нор и Валле-дю-Сен-Лоран, в Аппалачи – Нижний Сен-Лоран этого нет.

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