Чтиво сегодняшнего дня: Сонька- золотая ручка

Сонька Золотая Ручка она же Блювштейн Софья Ивановна – Легендарная российская преступница-авантюристка. Признана королевой преступного мира Петербурга второй половины XIX века

Сонька Золотая Ручка она же Блювштейн Софья Ивановна – Легендарная российская преступница-авантюристка. Признана королевой преступного мира Петербурга второй половины XIX века. О ней до сих пор пишут книги и снимают фильмы, а личность ее обросла множеством мифов. Софья Блювштейн родилась 2 апреля 1846 года в городе Варшава, Польша. Отец девочки являлся мелким торговцев, который промышлял контрабандой и скупкой краденого. Детство проходило в среде барышников, ростовщиков и контрабандистов. С самого детства Сонька оказалась «ловка на руку», отличалась блестящими актерскими способностями и обладала богатой фантазией, которые умела ловко применить для получения выгоды.

Девушка разыгрывала блестящие комбинации, ловко уводила деньги и при этом умудрялась не оставлять за собой никаких доказательств. Ее уму и силе духа мог бы позавидовать любой мужчина, а, кроме того, являлась тонким психологом, умела расположить к себе любого человека. С ней было интересно общаться, она знала пять языков, упорна и доказательна в своих суждениях. Смелая, гордая, независимая авантюристка Соня не боялась бросаться в самые рискованные аферы, так как легко обводила противника вокруг пальца, просчитывая развитие ситуации на несколько ходов вперед. Софья Блювштейн не получила образования, но жизнь, полная приключений и опасностей, превратила ее в одну из самых образованных женщин своей эпохи. Аристократы России и европейских стран принимали ее за светскую даму. По этой причине без особого труда путешествовала по Европе и представлялась то баронессой, то графиней, то виконтессой.

Золотая Ручка занималась в основном кражами в гостиницах, ювелирных магазинах, промышляла в поездах, разъезжая по России и Европе. Шикарно одетая, с чужим паспортом, появлялась в лучших отелях Москвы, Петербурга, Одессы, Варшавы, тщательно изучала расположение комнат, входов, выходов, коридоров. Сонька изобрела метод гостиничных краж под названием «гутен морген»: надевала на свою обувь войлочные туфли и, бесшумно двигаясь по коридорам, рано утром проникала в чужой номер. Под крепкий предрассветный сон хозяина тихо «вычищала» его наличность. Если же хозяин неожиданно просыпался, нарядная дама в дорогих украшениях не замечая «постороннего» начинала раздеваться, как бы по ошибке приняв номер за свой. Кончалось все мастерски разыгранным смущением. В 1864 году, когда девушке исполнилось восемнадцать лет, вышла замуж за торговца-бакалейщика Розенбанда. В Варшаве сохранился акт о ее бракосочетании. Через полтора года молодая женщина сбежала от мужа с дочерью и пятьюстами рублями.

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С 1868 по 1874 год Софья еще несколько раз выходила замуж. Одним из ее мужей являлся известный карточный шулер и вагонный вор Михель Блювштейн, его фамилию она и носила до конца своих дней. В ноябре 1885 года Соньку Золотую Ручку удалось арестовать и уличить в нескольких кражах ювелирных изделий на крупную сумму. Дело Блювштейн вызвало большой ажиотаж в России. Зал, где проходило заседание суда, не смог вместить всех желающих. Приговорили Соньку к каторге и отправили на Сахалин. В день отхода парохода на набережной Карантинного мола было столпотворение людей. Одесса пришла прощаться с Сонькой Золотой Ручкой.

На Сахалине криминальный талант Соньки не давал ей «сидеть сложа руки». Женщина сплотила вокруг себя отъявленных головорезов. А в мае 1891 года совершила побег, который стал в своем роде легендарным. Пропажу Золотой Ручки заметили сразу. В погоню бросили два отряда солдат. Один отряд гнал беглянку по лесу, другой поджидал ее на опушке. Погоня продолжалась несколько суток. Из леса на опушку выбежала фигура в солдатской одежде. Издерганный ожиданием командир отряда скомандовал «Пли». Раздался залп тридцати ружей. Стрельба велась на поражение. Но фигура за мгновение до выстрелов упала на землю. Тридцать пуль просвистало над головой. Это была переодетая в солдата Сонька Золотая Ручка. В июне того же года за вторичный побег Сонька Золотая Ручка наказана пятнадцатью ударами плетей и на четыре года заключена в одиночной камере. Все эти годы тяжело работала с утра до поздней ночи. Преступница являлась первой женщиной, которую держали в наручниках. Затем ее вновь перевели на вольное поселение из-за болезней.

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В дальнейшем Сонька стала числиться содержательницей квасной. Варила великолепный квас, построила карусель, набрала среди поселенцев оркестр из четырех человек, отыскала среди бродяг фокусника, устраивала представления, танцы, гулянья. Правда ещё неофициально торговала водкой, скупала и перепродавала краденые вещи, организовала игорный дом. Полицейские чины сетовали, что проводят у нее обыски три раза в неделю, днем и ночью, но как и где ей удавалось хранить водку, никто не знал. О последних днях Золотой Ручки на Сахалине ходит множество легенд. Но многие историки сходятся во мнении, что уже больная Сонька решилась на новый побег в 1902 году. Это оказалось жестом отчаяния, последним рывком к свободе. Женщина прошла всего около двух верст, пока силы ее не оставили и она упала без сознания. Ее нашли конвойные при обходе. Через несколько дней Сонька Золотая Ручка 20 сентября 1902 года, не приходя в сознание, умерла в тюремном лазарете от простуды. Похоронена на местном кладбище.

По другой легенде последние годы жизни Золотая Ручка жила у дочерей в Москве. Хотя те всячески стыдились скандальной популярности своей матери. Преклонный возраст и подорванное каторгой здоровье не позволяли больше активно заниматься старой воровской профессией. Умерла Сонька Золотая Ручка в преклонном возрасте. Похоронена в Москве на первом участке Ваганьковском кладбище. После ее смерти, утверждает легенда, на деньги мошенников заказан памятник у миланских зодчих и доставлен в Россию.