Конкордия закрывает институт по изучению геноцида и прав человека

Монреальский институт изучения геноцида и прав человека (MIGS) окончательно прекращает свою деятельность, подтвердил Университет Конкордия в прошлую пятницу.

В уведомлении, опубликованном на его веб-сайте, университет объяснил это решение “бюджетными ограничениями”.

“Мы выражаем нашу искреннюю благодарность всем преподавателям, сотрудникам, студентам и партнерам, которые на протяжении многих лет посвятили себя продвижению миссии MIGS”, – говорится в сообщении университета.

Институт долгое время считался одним из ведущих аналитических центров Канады, работающим над разработкой более эффективной политики в области защиты прав человека.

“С прошлого года мы испытываем дефицит средств, и нам пришлось сократить штат университета”, – объяснила Ваннина Маэстраччи, сотрудник университета по связям со СМИ, добавив, что за последние несколько лет “академические взгляды исследователей Concordia, занимающихся вопросами прав человека, изменились. работа Монреальского института по изучению геноцида и прав человека”.

Таким образом, решение о “постепенном закрытии” MIGS было принято прошлой весной.

В своем уведомлении, опубликованном в пятницу, Concordia выделила некоторые из наиболее важных работ MIGS, в том числе “проект ”Воля к вмешательству”, целью которого было предотвращение массовых злодеяний посредством образования и пропаганды политики”.

MIGS также выступила инициатором таких инициатив, как Digital Mass Atrocity Prevention Lab, направленных на борьбу с ненавистью и экстремизмом в Интернете.

“Мы глубоко ценим усилия всех участников и по-прежнему привержены поддержке инициатив, направленных на защиту прав человека”, – заключила Конкордия.

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