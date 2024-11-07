11-летний ребенок погиб на дороге… Его сбил грузовик в Майл-Энде

Мальчик переходил улицу в монреальском районе Майл-Энд.
Полиция Монреаля (SPVM) сообщает, что около 19:30 они получили несколько звонков о случившемся столкновении машины с пешеходом.
По их словам, грузовик двигался на юг по Парк-авеню, повернул направо на Бернард-стрит и сбил ребенка, пытавшегося перейти перекресток.
Полиция сообщает, что обнаружила ребенка с тяжелыми травмами под грузовиком. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался.
Водитель, 28-летний мужчина, не пострадал.
Расследование продолжается, чтобы установить обстоятельства смерти.
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