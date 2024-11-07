11-летний ребенок погиб на дороге… Его сбил грузовик в Майл-Энде

В понедельник вечером 11-летний ребенок скончался после того, как его сбил грузовик, доставлявший продукты.

Мальчик переходил улицу в монреальском районе Майл-Энд.

Полиция Монреаля (SPVM) сообщает, что около 19:30 они получили несколько звонков о случившемся столкновении машины с пешеходом.

По их словам, грузовик двигался на юг по Парк-авеню, повернул направо на Бернард-стрит и сбил ребенка, пытавшегося перейти перекресток.

Полиция сообщает, что обнаружила ребенка с тяжелыми травмами под грузовиком. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался.

Водитель, 28-летний мужчина, не пострадал.

Расследование продолжается, чтобы установить обстоятельства смерти.

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