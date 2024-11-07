В Квебеке говорят, что частные колледжи продают гражданство. Данные говорят о другом

Квебек хочет сократить свою долю иностранных студентов, чтобы облегчить жилищные проблемы и защитить французский язык, но недавний всплеск выдачи разрешений на учебу в основном пришелся на выходцев из франкоязычных стран, где провинция явно стремилась привлечь больше студентов.

Многие из этих разрешений были выданы людям, посещающим школы за пределами Монреаля, в регионах, где правительство пообещало не ориентироваться на программы, которые в значительной степени зависят от иностранных учащихся.

Ранее в этом месяце министр иммиграции Жан-Франсуа Роберже представил законопроект, который предоставит правительству широкие полномочия по ограничению числа иностранных студентов в зависимости от региона, учебного заведения и программы обучения. Правительство могло бы также учитывать языковой фактор.

Роберж сказал, что число иностранных студентов в Квебеке увеличилось на 140 процентов, с 50 000 в 2014 году до 120 000 в прошлом году, что, по его словам, “слишком много”. Он предположил, что некоторые частные колледжи используют образование как “бизнес-модель для продажи Квебека и канадского гражданства”, и указал на два – не называя их – университета, в которых за последние два года количество иностранных студентов многократно возросло.

Но федеральные и провинциальные цифры рисуют другую картину. Они демонстрируют резкое увеличение числа иностранных студентов в государственных и государственных частных колледжах и франкоязычных университетах, что соответствует государственной политике. Тем временем количество учащихся в частных колледжах, не находящихся в подчинении, резко возросло.

“Если мы попытаемся понять, почему наша сеть расширилась, то это потому, что наши колледжи откликнулись на призыв правительства набрать больше студентов во франкоговорящих странах“, – сказал Патрик Берубе, генеральный директор Квебекской Ассоциации частных субсидируемых колледжей.. “В настоящее время мы пытаемся точно понять, какую проблему правительство пытается решить с помощью этого законопроекта“.

Федеральное правительство выдало около 61 000 разрешений на обучение иностранным студентам в высших учебных заведениях Квебека в 2023 году по сравнению с 51 000 годом ранее. Увеличение разрешений почти полностью коснулось студентов из франкоязычных стран, в основном из Северной и Западной Африки.

В стратегическом плане департамента высшего образования Квебека на 2023 год говорится, что привлечение иностранных студентов во франкоязычные колледжи и университеты является “приоритетом правительства“. Начиная с сентября 2023 года правительство начало освобождать некоторых иностранных студентов, посещающих франкоязычные колледжи и университеты за пределами Монреаля, от платы за обучение иностранных студентов, позволяя им оплачивать то же обучение, что и жители Квебека. Эта мера была попыткой привлечь новичков в разные регионы провинции и восполнить нехватку рабочей силы в Квебеке.

В университете Квебека в Оттаве в Гатино количество разрешений на обучение в 2023 году более чем утроилось по сравнению с предыдущим годом. В кампусе колледжа Эллис в Труа–Ривьер, частного субсидируемого колледжа, количество учащихся увеличилось в девять раз.

Многие региональные школы говорят, что они полагаются на иностранных студентов, чтобы поддерживать свои программы на плаву. Сильвен Годро, президент группы, представляющей региональные государственные колледжи, известной как CEGEPs, сказал, что многим колледжам нужны иностранные студенты, чтобы поддерживать численность в регионах с сокращающимся населением. “Есть определенные CEGEPs, где (иностранные студенты) составляют 30 процентов их студентов“, – сказал он. Некоторые региональные университеты также в значительной степени полагаются на студентов из-за рубежа. В прошлом году иностранные студенты составили более трети от числа студентов, поступивших в Квебекский университет Шикутими в регионе Сагеней.

Роберже заявил, что его правительство не будет заниматься целевыми региональными программами. “Цель законопроекта – предоставить Квебеку новые правовые рычаги для лучшего регулирования числа иностранных студентов“, – говорится в заявлении его офиса. “Мы хотим сохранить и обеспечить устойчивость региональных программ и учитывать потребности наших сотрудников“.

Топ–5 университетов для иностранных студентов в 2023 году:

Университет Макгилла — 10,783

Университет Конкордия — 8 669

Монреальский университет — 7,061

Университет Лаваля — 5,736

Университет Квебека в Монреале — 4,373

Университеты с наибольшим увеличением разрешений на обучение в период с 2022 по 2023 год:

Университет Квебека в Оттаве — 1665 студентов в 2023 году, что на 1160 больше

Квебекский университет в Чикутими — 3020 человек в 2023 году, что на 1120 больше

Университет Квебека в Труа–Ривьер — 2760 человек в 2023 году, что на 900 больше

Университет Лаваля — 4590 в 2023 году, что на 880 больше

Университет Квебека в Римуски — 1,505 в 2023 году, увеличение на 820

Страны, в которых наблюдалось наибольшее увеличение разрешений на обучение в период с 2022 по 2023 год:

Алжир — 5875 разрешений в 2023 году, увеличение на 2315

Гвинея — 2810 в 2023 году, увеличение на 1995

Кот–д’Ивуар — 3010 в 2023 году, увеличение на 1830

Камерун — 3225 человек в 2023 году, рост на 1740 человек

Сенегал — 3025 человек в 2023 году, рост на 1575 человек

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