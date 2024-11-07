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Экономика Недвижимость Может ли банк отобрать дом ?
Когда вы берете ипотеку, вы соглашаетесь с тем, что кредит будет обеспечен самой недвижимостью

Может ли банк отобрать дом ?

Виктория Христова Ноя 7, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Может ли банк отобрать дом ? отключены 1 Просмотров

Когда вы берете ипотеку, вы соглашаетесь с тем, что кредит будет обеспечен самой недвижимостью.
Таким образом, если вы перестаете платить ипотеку , финансовое учреждение, которому принадлежит ипотека, имеет право изъять дом и перепродать его.
Другие причины также могут привести к изъятию дома, такие как неуплата налогов на имущество или плохое содержание дома.
Финансовое положение домовладельцев в Квебеке продолжает ухудшаться до такой степени, что количество уведомлений о  продажах недвижимости банками продолжает значительно увеличиваться.

В третьем квартале, согласно данным, количество уведомлений банков о задолженностях за финансовый год выросло на 9%, количество добровольных или принудительных отказов (передача здания кредитору) увеличилось на 24%, а продажи под судебным контролем выросли на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным дочерней компании Equifax, эта ситуация является обратным следствием значительного числа кредитов, выданных во время пандемии.

Согласно данным Ассоциации канадских банкиров, по состоянию на июль 2024 года в Квебеке было просрочено только 0,20% ипотечных кредитов.

Для сравнения, утверждает JLR, в США просроченная задолженность составляет 0,74%, а в Великобритании-1,52%.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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