С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

День пианиста, который отмечается ежегодно 8 ноября, набирает популярность в музыкальной среде, и касается он, в первую очередь, тех, кто имеет отношение к такому музыкальному инструменту, как фортепиано.

Словно зеркальное отражение друг друга сосуществуют два праздника: Международный день Wi-Fi, отмечаемый 20 июня, и появившийся на свет в 2016 году Всемирный день без Wi-Fi (World Day Without Wifi), дата проведения которого установлена на 8 ноября.

8 ноября отмечается сразу два праздника — Международный день радиологии (International Day of Radiology, IDoR) и День рентгенолога, которые тесно связаны друг с другом, но не имеют официального статуса, хотя один из них инициирован крупными научно-исследовательскими обществами.

Православная церковь отмечает в этот день память святого Димитрия Солунского, известного также под прозвищем Мироточец. «До Дмитра девка хитра, а после Дмитра не будет такова», — говорили в народе, подразумевая, что девушки после этого дня начнут выходить замуж. В этот день также было принято угощаться свежим пивом, шутили: «В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит». Обращали внимание на приметы. Если этот день был холодным и снежным, то и весну ждали такую же. «Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по снегу», — подмечали люди. Багряная заря в этот день предвещала сильный ветер, а запотевшие окна – наступление холодов.

8 ноября ежегодно празднуется Международный день КВН.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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