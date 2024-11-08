Канада подтвердила свои обязательства в сфере оборонных расходов

Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр заявил 5 ноября, что в случае, если Дональд Трамп станет президентом США, политика Канады в отношении увеличения военных расходов останется неизменной.

Это заявление было сделано во время его общения с журналистами, как сообщает Globe and Mail.

Блэр подчеркнул, что хочет, чтобы его слова были поняты правильно.

“Мы взяли на себя обязательство перед нашими партнерами, включая США, что Канада будет выделять 2% от своего ВВП на оборону”, — отметил министр.

Таким образом, Блэр ответил на вопрос, повлияет ли выбор Трампа на оборонные расходы Канады.

Стоит напомнить, что летом на саммите в Вашингтоне Канада обязалась достичь нормативов НАТО по расходам на военные нужды в размере 2% от ВВП.

Оттава планирует реализовать это намерение к 2032 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.