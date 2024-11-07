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Канадское правительство потребовало закрыть офисы компании TikTok в стране

Виктория Христова Ноя 7, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадское правительство потребовало закрыть офисы компании TikTok в стране отключены 1 Просмотров

Канадское правительство потребовало закрыть офисы TikTok на своей территории, ссылаясь на потенциальные угрозы для национальной безопасности.

 

Пользователи, однако, смогут продолжать пользоваться приложением. Министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что такое решение было принято после проверки безопасности компании ByteDance, являющейся китайским владельцем TikTok.

В процессе проверки были собраны данные и доказательства, подтверждающие наличие рисков для безопасности.

Шампань отметил, что ограничения были введены на основании рекомендаций канадских органов разведки и безопасности, чтобы минимизировать угрозы, исходящие от деятельности компании в стране.

В ответ TikTok объявила о планах оспорить данное решение в судебном порядке.

Представители компании выразили тревогу, отметив, что закрытие офисов приведет к сокращению сотен рабочих мест.

Тем не менее, TikTok заверила, что сама платформа останется доступной для пользователей и создателей контента в Канаде.

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