Компания Hydro-Québec обрезает ветви на деревьях Биконсфилда, готовясь к зимним штормам

В настоящее время компания Hydro-Québec подрезает ветви и деревья в Биконсфилде, чтобы снизить риск обрывания проводов во время штормов.

Когда сильные ветры и скопления льда валят высокие деревья в Биконсфилде, они могут утащить с собой линии электропередач.

Компания Hydro-Québec проводит профилактические работы, чтобы избежать подобных отключений.

Представитель компании Сендрикс Бушар заявила, что сеть состоит из 11 линий, “и мы проведем работы на девяти из них в период с этого по следующий год”.

Житель Биконсфилда Лиам Диксон любит свои деревья, но говорит, что они нуждаются в уходе.

Он сказал, что в прошлом году вырубка двух больших деревьев обошлась ему в 6000 долларов, “так что это инвестиции, которые вы должны сделать”.

В компании Hydro-Québec говорят, что они работают, но для обработки и спиливания деревьев требуется разрешение домовладельцев.

Мэр приветствует эту работу, но хочет, чтобы график работ был более прозрачным и указывал, чего ожидать каждому из жителей. Жорж Бурель говорит, что городу нужен четкий график вырубки.

Компания Hydro-Québec сообщает, что жители могут использовать веб-сайт, чтобы узнать, когда бригады будут наводить порядок на участках в их районе.

“По своему почтовому индексу они могут узнать, когда мы будем в этом районе”, – сказал Бушар.

Ответственность за то, чтобы заказать у города новое дерево взамен срубленного лежит на жителе. И это ответственность каждого из тех, чьи деревья пришлось убрать с участков.

“Нам очень, очень трудно”, – сказал мэр района, добавив, что древесный покров Биконсфилда очень важен. И срубив одно дерево, нужно обязательно посадить другое.

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