Полицейская ассоциация Квебека хочет повысить осведомленность о психическом здоровье офицеров

Характер работы полицейских неизбежно сказывается на их психическом состоянии, и, чтобы поддержать их психологическое здоровье, Ассоциация директоров полиции Квебека (ADPQ) разрабатывает программу охраны психического здоровья для всех полицейских провинции.

В некоторых полицейских управлениях уже есть такие программы, но не все муниципалитеты пользуются ими.

ADPQ планирует представить варианты программы Министерству общественной безопасности в течение следующих нескольких месяцев и стремится заручиться финансовой поддержкой правительства для реализации проекта.

“ADPQ убежден, что такого рода программы необходимы”, – заявил президент Пьер Броше на пресс-конференции в понедельник.

“Ассоциация осознает, что многие полицейские управления не располагают ресурсами для обеспечения регулярного доступа к специализированным психологам. Вот почему ADPQ выдвинула идею создания квебекской программы помощи полицейским. Сегодня мы не объявляем об этой программе. Мы подтверждаем, что ADPQ работает с полицией Квебека, чтобы выяснить, какого типа программа может быть создана и каковы будут связанные с этим расходы”, – сказал Броше, который также является директором полиции в Лавале.

Полицейская служба города Монреаля (SPVM) является одним из нескольких департаментов, которые разработали собственную программу поддержки психического здоровья для своих сотрудников. Программа SPVM в основном финансируется городом Монреаль, что характерно не для всех муниципалитетов Квебека.

“У них очень хорошая система наблюдения за всеми проблемами психического здоровья с привлечением квалифицированных психологов”, – сказал Броше, имея в виду SPVM. “Мы во многом опираемся на этот пример в нашем желании распространить модель, которая была бы аналогичной, но на всю провинцию”.

В частности, ADPQ хотела бы, чтобы правительство выделило бюджет для квебекской программы, финансирование, которое, вероятно, будет предоставляться совместно с муниципалитетами, пояснил Броше.

Он подчеркнул, что монреальская модель должна быть адаптирована ко всем сотрудникам полиции Квебека в зависимости от их реальных условий. Существуют также проблемы с наймом и удержанием психологов в условиях нынешней нехватки рабочей силы.

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