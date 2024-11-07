С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день, который мы украсим и наверное сделаем чуть теплее своими новостями. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год), отмечаемый ежегодно 7 ноября, установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года.

В Константинополе 7 ноября 680 года открылся VI Вселенский собор (также – Третий Константинопольский собор), созванный византийским императором Константином IV Погонате, чтобы дать оценку учению монофелитов.

В столице оружейников, городе Туле, по инициативе врача Федора Сергеевича Архангельского (1855–1928) в этот день в 1902 году открылся первый в России вытрезвитель под названием «приют для опьяневших».

Первые почтовые марки РСФСР были выпущены в обращение в 1918 году, к первой годовщине Октябрьской революции.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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