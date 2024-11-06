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В Торонто гусь повредил лобовое стекло самолета Boeing

Виктория Христова Ноя 6, 2024 Новости, Новости Канады, Происшествия Комментарии к записи В Торонто гусь повредил лобовое стекло самолета Boeing отключены 1 Просмотров

 В Торонто во время взлета самолета Boeing 737 Max авиакомпании Flair Airlines, направлявшегося в Виннипег, гусь разбил лобовое стекло.

 

Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на данные Национального совета по безопасности на транспорте.

Инцидент случился, когда воздушное судно столкнулось со стаей гусей.

По меньшей мере одна из птиц попала в стекло, что существенно ухудшило видимость для пилотов.

После происшествия самолет смог вернуться в аэропорт Торонто и осуществить успешную посадку.

Вице-президент Flair Airlines сообщил, что осколки стекла оказались в кабине, но никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Тем не менее, в Совете по безопасности на транспорте уточнили, что один из пилотов получил легкие травмы.

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