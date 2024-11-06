Уникальный Nissan GT-R за 1,1 миллиона долларов выставили на продажу в Канаде

Спорткар GT-R, являющийся завершающей стадией легендарного Skyline GT-R, сохраняет свою популярность с момента дебюта в 2007 году. В 2019 году Nissan решил обновить эту модель, сотрудничая с итальянским кузовным ателье Italdesign.

В результате возник спорткар GT-R50 – модернизированная версия производительного GT-R Nismo, созданная в честь 50-летия как автомобиля, так и дизайнерской компании. Всего было выпущено 19 таких экземпляров, и один из них недавно предложен на продажу по высокой цене.

Продажу редчайшего Nissan GT-R ведет компания Legendary Motorsports из канадского Онтарио. В объявлении указано, что данный GT-R стал 11-м собранным вручную автомобилем и был передан оригинальному владельцу в 2021 году.

Несмотря на схожесть с обычным GT-R, у этой машины есть эксклюзивные кузовные панели и аэродинамический обвес.

Выставленный на продажу автомобиль получил несколько дорогих опций, включая уникальную окраску, увеличившую его стоимость на более 27 тысяч долларов, и гидравлическое заднее крыло за 38 тысяч долларов.

Интерьер практически аналогичен классическому GT-R, выделяясь лишь цветами и спинками сидений из углеволокна.

Что делает GT-R50 особенным, так это его силовая установка – 3,8-литровый V-6 с модернизированными турбокомпрессорами от гоночного GT3, выдающий 710 л.с. и работающий в связке с шестиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Автомобиль также имеет переделанную подвеску с адаптивными амортизаторами и улучшенные тормоза Brembo. Канадский дилер не сообщает, сколько будет стоить покупка, но изначально цена составляла 1 миллион 100 тысяч долларов. В 2021 году этот автосалон уже пытался продать этот экземпляр безуспешно, так что неясно, изменилась ли его стоимость. Возможно, автомобиль стал еще дороже.

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