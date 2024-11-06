Загадочное существо с множеством зубов привлекло внимание экологов в Канаде

На берегу острова Ванкувер в Канаде было найдено странное существо, обладающее сотней острых зубов. Об этом стало известно во вторник, 5 ноября, согласно информации от Vancouver is Awesome.

26 октября Кендра Луков, эколог, работающая в охраняемой зоне Рейс-Рокс у старого маяка, наткнулась на скелет маленького, но очень зубастого существа. По ее словам, она никогда не видела ничего подобного с таким количеством зубов.

Эта находка вызвала у нее большой интерес, и она сделала несколько снимков, после чего разместила их в группе, посвященной морским животным.

Публикация собрала более 200 комментариев от озадаченных специалистов. Некоторые предполагают, что это может быть змеезуб.

На сообщение ответила даже сотрудница канадского Министерства рыбного хозяйства и океанов Мария Корнтвей.

Она высказала мнение, что это может быть Coryphaenoides leptolepis, также известная как призрачный гренадер, хотя из-за состояния тела определить вид оказалось сложно.

Этот вид обитает на больших глубинах, где температура воды крайне низкая, а давление невероятно высоко, что придает ему призрачное сияние в темной воде.

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