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Новости Посол Канады два раза пожала руку Путину и попала на видео
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Посол Канады два раза пожала руку Путину и попала на видео

Степан Артемьевский Ноя 6, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Посол Канады два раза пожала руку Путину и попала на видео отключены 1 Просмотров

Посол Канады Сара Тейлор дважды пожала руку Владимиру Путину во время традиционного мероприятия по вручению верительных грамот новым послам.

 

Церемония проходит в Александровском зале Кремля, а ее трансляция доступна на официальном сайте администрации президента России.

В этом мероприятии участвуют дипломаты из 28 стран, включая государства, не являющиеся союзниками России.

Среди них – Сара Тейлор из Канады и Акира Муто из Японии.

Кроме того, верительные грамоты вручают Симона Гальперин из Израиля, Кармело Ингуанез из Мальты и Джулиан Клэр из Ирландии.

Путин также вручал документы от Марьи Элины Лиивале из Финляндии, Рахмана Сахибовича Мустафаева из Азербайджана и другим дипломатам.

Недавно президент России назначил нового представителя в Швеции – Сергея Беляева, который ранее возглавлял Второй Европейский департамент МИД России.

На место посла в Панаме, Евгения Бойкова, назначили Константина Гаврилова. Кроме того, пост посла в Омане теперь занимают Олег Левин.

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